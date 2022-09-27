Efes Mitoloji Günleri Ana Tanrıçalar Söyleşi serisi, “Taş Devrinden Kalan Toprak Ana Demeter” söyleşisi ile devam etti.

Efes Mitoloji Günleri Ana Tanrıçalar Söyleşi serisi, “Taş Devrinden Kalan Toprak Ana Demeter” söyleşisi ile devam etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Kaya, Selçuk Efes Kent Belleği’nde mitolojiseverlerle bu kez “Taş Devrinden Kalan Toprak Ana Demeter” konulu söyleşide bir araya geldi. Her tanrıçanın mitolojide çok farklı bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Kaya, “Demeter, Yunan tanrıçaları arasında en sıra dışı olanıdır. Bunun sebebi Demeter’in en az klasik olan tanrı olmasıdır. Bu aslında bize Demeter’in en olimpik olmayan tanrıça olduğunu gösteriyor. Demeter başka bir Yunan tanrısı ile birlikte adeta Olimpos’a sonradan eklemlenmiş. Olimpik söylencelerin merkezinde Demeter’i ve Dionysos’u göremiyoruz. Demeter ve Dionysos, çok ilginç biçimde kent dışı tanrılardır. Demeter, kültürün ötekisini temsil ediyor. Eğer bir şey kültürün ötekisini temsil ediyorsa öteki olarak dizayn edilmiştir” dedi.

Demeter ile çeşitli mitler anlatan Prof. Dr. Nevzat Kaya, daha önce “Eros’un Tanrıçası Afrodit” ve “Artemis Ephesia Bir Tanrıçaya Kültürbilimsel Yaklaşım” söyleşileri ile mitolojiseverlerle bir araya gelmişti. Kaya, önümüzdeki günlerde “Ana Tanrıça Hekate” söyleşisi ile Selçuk Efes Kent Belleği’nde mitoloji severlerle buluşacak.