Selçuk Belediye Meclisi Ekim Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Selçuk’un iyi niyete, Selçuk’un bu kent için atan kalplere ihtiyacı var" dedi.

Selçuk Belediye Meclisi Ekim Toplantısı üçüncü oturumla tamamlandı. Meclis toplantısında 2024 Mali Yılı Bütçesi 650 Milyon TL olarak belediye meclisinde kabul edildi. Bütçenin yapılmasında emeği geçen herkese ve belediye meclisi üyelerine teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel; “2019’ da benim belediye başkanı olduğum dönemden bu yana hiçbir zaman biz hayali bir bütçe yapmadık. Pandemi dönemi dahil olmak üzere yaptığımız her bütçe yüzde 80 oranında kesinleşti. Hatta bu sene kesinleşmesi 95’lerin üzerine çıkacak ki, 10 yıllık meclis üyeliği yaptığım ve öncesini de kapsayan dönemde böyle bir gerçekleşme oranı hiçbir dönemde olmadı. Demek ki biz bu işi biliyoruz” şeklinde konuştu.

"Sosyal belediyecilikte rüştümüzü ispat ettik"

Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’de adını duyuran birçok çalışmaya imza attığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı işler sadece müdürlüğün kapsamında değil aşevinden dağıtılmış olan yemek de sosyal yardım işidir. Öğrencilerin öğle yemeklerinin evlerine teslim edildiği, çocukların anne karnına düşmesinden itibaren annelerinin beslenmelerine destek verilen bir sistem düşündüğümüzde ki, bunlar sosyal yardımın bir parçası olup bizim şirketimiz üzerinden götürdüğümüz bir iştir. O anlamda hangi kalemin hangi müdürlüğün bütçesinden çıktığı değil sosyal yardımın hangi evlere nüfus ettiği çok önemli. Bu konuda Selçuk Belediyesi Türkiye’ye örnek olabilecek çalışmalarla rüştünü ispat etmiştir” dedi.

"Yapacağımız çok iş var"

Bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Biz 4,5 yıldan beri koruduk, kalkındırdık. Bu süreç içerisinde daha da yapacağımız çok iş var. Selçuk’un iyi niyete, Selçuk’un bu kent için atan kalplere ihtiyacı var. O yüzden biz bütçemizi yaparken ekonomik olarak öngörülebilir bir bütçe yapıyoruz” dedi.