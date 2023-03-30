Kütüphane Haftası nedeniyle Selçuk’taki kahvehanelerde kitap köşeleri kurularak vatandaşlara kitap hediye edildi.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde düzenlenen 59. Kütüphane Haftası etkinliklerinin ilk günü, “Kütüphanede Oyun Oynuyoruz”, “Kütüphanede Müzik Var” etkinlikleri ile geçti. “Kütüphanede Müzik Var” etkinliğinde, müzik eğitmenlerinden Bahadır Varvar eşliğinde müzik derslerine katılan öğrenciler muhteşem bir performans sundu. Kütüphane Haftası nedeniyle kahvehanelerde kitap köşeleri de kuruldu. Kahvehanelere gelen vatandaşlara kitap hediye edildi.

Dramaya yoğun ilgi

Etkinliklerin ikinci ve üçüncü günlerinde 7- 10 ve 10- 14 yaş grubu çocuklara yönelik drama çalışmaları düzenlendi. Çocuklara drama çalışmalarıyla kitap sevgisi ve kitap okuma bilincinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandırıldı. Düzenlenen etkinlikler zekâ oyunları, drama atölyesi ve Çocuk Ritim Grubu’nun konseriyle devam edecek.

Müzik, enstrüman ve dil kursları

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinin kütüphanesinde bulunan 21 bin 438 kitap ile her yaştan 3 bin 191 üyeye kitap okuma imkânı sunuluyor. Müzik eğitmenleri tarafından verilen enstrüman kurslarına 200’ün üzerinde kursiyer katılıyor. Düzenlenen Yunanca, İtalyanca ve Arnavutça kurslarıyla Selçuklular, dünya dilleri ile buluşturuluyor. Öğrenciler hafta içi her gün saat 21.00’e kadar, cumartesi günleri de 10.00- 15.00 saatleri arasında ders çalışabiliyor. Ders çalışan öğrencilere ücretsiz Wİ-Fİ imkanı sunuluyor.