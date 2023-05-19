İzmir Selçuklu gençler, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde sandığa gitme vurgusu yaptı.

Selçuk’ta yaşayan gençler, bir video hazırlayarak 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde sandığa gitme mesajı verdi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Selçuk’un mahallelerinde ve merkezinde farklı meslek gruplarından birçok genç “28 Mayıs’ta sandıktayım” mesajı vererek; özgürlük, adalet, kadın hakları, çocuklar ve cumhuriyet değerleri için sandığa gideceklerini belirtti. Sengel videoyu, “Gençlerimiz burada. Gelecekleri için, cumhuriyetimiz için, aydınlık yarınlar için. Bu kentin gençleri bu ülke için hazırlar. Korkmuyorlar, sandıklarına, oylarına, yarınlarına sahip çıkıyorlar” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.