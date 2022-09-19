19 Eylül Gaziler Günü, Selçuk’ta düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Selçuk’ta düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Mareşal’ rütbesi ve ’Gazilik’ unvanı verilişinin 101. yılı sebebiyle düzenlenen tören; kaymakamlık, belediye başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği çelenklerinin Atatürk büstüne sunulmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın ardından Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Eren bir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Gazilerin ve şehitlerin, Türk ulusunun ortak değeri olduğunu belirten Eren, “Selam olsun cepheden cepheye koşan Nezahet Onbaşı’ya, selam olsun Şerife Bacı’ya, selam olsun Erzurumlu Kara Fatma’ya, selam olsun Gördesli Makbule’ye. Bu topraklar için nefesini kaybeden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve ailelerine saygılar sunuyorum. Bizleri bu önemli, onurlu, gururlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 19 Eylül Gaziler Günü’müz kutlu olsun” dedi. Törene Selçuk İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Fahrettin Eren’in konuşmasının ardından protokol üyeleri, ilçe şehitliğini ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ayrıca 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.