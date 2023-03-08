Selçuk’ta misafir olarak bulunan depremzede kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Selçuk’ta misafir olarak bulunan depremzede kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Tüm Türkiye’yi etkileyen deprem sonrasında Selçuk’a gelen kadınların yanı sıra Selçuk Belediyesi’nde çalışan emekçi kadınların, sivil toplum örgütleri üyesi kadınların da katılım gösterdiği kahvaltıda kadınlar bileklerine tarihi çok eskilere dayanan bir Balkan geleneği olan Marteniçka bilekliği taktılar. Dayanışma kahvaltısında bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınların emek mücadelesinden doğan bir tarih olduğunu belirterek, “Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık, yaşıyoruz da. Siz bu felaketin ilk tanıklarısınız. Şunu bilmenizi, hissetmenizi isterim ki hepimiz bu büyük acıyı iliklerimize kadar hissettik. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve ateş bütün ülkemize düştü. Böyle bir acıdan sonra bize düşen yaralarımızı sarmak için çalışmak oldu. Biz belediye olarak bu çalışmaları gerçekleştirirken dayanışmamızın en önemli halkası yine kadınlar oluyor. Savaşlardan, depremlerden, krizlerden en çok kadınlar etkilendiği gibi tüm bu durumlarda da en çok kadınlar seferber oluyor. Kadın yaşananlardan ne kadar çok etkilense de, sorunlar üzerine ne kadar çok yıkılsa da çözümün bir parçası olmaktan hiçbir durumda vazgeçmiyor. Tıpkı sizlerin vazgeçmediği gibi, tıpkı bizlerin vazgeçmeyeceği gibi” dedi.