29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Selçuk’ta coşkuyla kutlandı. Saat 19.23’te Atatürk heykeli önünde toplanan Selçuklular, fener alayı ile cumhuriyetin kurtuluşunun 99. yılını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Selçuk’ta coşkuyla kutlandı. Saat 19.23’te Atatürk heykeli önünde toplanan Selçuklular, fener alayı ile cumhuriyetin kurtuluşunun 99. yılını kutladı.

Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu’nun eşlik ettiği fener alayında, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlarla birlikte yürüdü. Balonlar, meşaleler ve bayraklarla kent sokaklarını renklendiren fener alayı, İstasyon Meydanı’nda sona erdi. Kutlamalar, Efes Kent Orkestrası konseri ile devam etti. Selçuk’un seslerinden oluşan Efes Kent Orkestrası, seslendirdiği şarkılar, türküler ve marşlarla Selçukluları coşturdu.

“Bir çift mavi gözün ışığında adım atanlarız”

Konser öncesinde çocuklarla birlikte sahneye çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bizler bir çift mavi gözün ışığında adım atanlarız. Bizler bir çift mavi gözün ilkelerine, inkılaplarına kalbimizle inananlarız. Sonuna kadar da inanmaya devam edecek olanlarız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlarken; coşkuyla, şerefle daha özgür, daha eşit yarınlarda olacağız. Bunlar sizlerin sayesinde gerçekleşecek. Çocuklarıyla, gençleriyle, yetişkinleriyle, geleceğe güvenle bakan analarıyla hep birlikte bayrakları sallayalım Cumhuriyetimizin 99. yılı hepimize kutlu olsun” dedi.