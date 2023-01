Selçuk Belediyesi tarafından projelendirilen ‘Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması’ projesinin tanıtımında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İyi ve yeterli beslenmeleri gereken çocuklarımız için bu koşullarda hep birlikte adım atmak istedik. İstedik ki Selçuk’ta hiçbir çocuk yatağa aç girmesin” derken Selvi Kılıçdaroğlu ise “Çocukların beslenmesi çok önemli. Buna projeye benzer projeler çoğalıyor. Daha da çoğalacaktır” ifadelerini kullandı.

İzmir’de Selçuk Belediyesi, hamile kadınlardan üniversiteli gençlere kadar ihtiyaç sahibi birçok kesime yönelik bütünlüklü bir proje olan ‘Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması’ projesini hayata geçirdi.

Hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı Selçuk Kent Belleğinde gerçekleşti. Toplantıya ev sahibi Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çok geniş bir proje olduğunu ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel, “Komşumuz açken tok yatamıyoruz. Derinleşen gıda krizi ve artan yoksullukta en çok etkilenen ise ne yazık ki çocuklarımız oluyor. Zorlu bir dönemde geçerken Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’nun çocukların yoksulluk nedeniyle yaşadıkları beslenme yetersizliği üzerinden yaptıkları çağrıları çalışma yaptığımız bir projeyi hızlandırmamıza sebep oldu. Çocuklar İçin Gıda Dayanışmasını yaşama geçirmeye hazırız. İyi ve yeterli beslenmeleri gereken çocuklarımız için bu koşullarda hep birlikte adım atmak istedik. İstedik ki Selçuk’ta hiçbir çocuk yatağa aç girmesin” dedi.

“Dayanışma haritasını ortaya çıkardık”

Her vatandaşa dokunmayı hedeflediklerini söyleyen Sengel, “Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmasını çocuklar için gıda güvenliği ve beslenmesini sağlamak amacıyla Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentin STK ve tüm yurttaşların desteğiyle kent dayanışması ruhuyla hayata geçiriyoruz. Projenin mimarı değil mimarı çok olan dayanışmanın esas alındığı bir proje. Kentteki tüm haneleri gezerek dayanışma haritasını ortaya çıkardık. Geziler yaparak hangi hanenin neye ihtiyacı var onu öğrendik. Bu haritaya sahip olmak doğru kapıyı çalmayı da beraberinde getirdi. Kimin neye ihtiyacı bilmemize imkan sağlanan harita sayesinde her yurttaşımıza doğrudan dokunmayı sahip olacağız. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında dost belediyelerimiz var. Aynı bakış açısına sahip olduğumuz. Hep beraber çocuklarımızın tok olmasıyla huzur bulacağımız belediyelerimizle ortaklaşmaya giderecek gıda dayanışmasını tüm ülkeye yayamaya hazırlanıyoruz. Amacımız bu dostluk ve belediyeler arasında ki bu arkadaşlığı büyüterek Türkiye’nin her yerinde el ele vererek bu çocukları güvenli bir geleceğe hazırlayabilmek. Tüm yurttaşlarımız karınca kararınca kent dayanışmasına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Herkes için hep birlikte çalışmayı hedefliyoruz”

Sengel sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çocuklarımızı rencide etmeden bunu yapmak istiyoruz. Veren elin alan elin belli olmadığı bir sistemi istiyoruz. Annesi çocuğu için hazırlasın istiyoruz, nereden geldiğini bilmesin. Oy kaygısıyla işte bunu biz yaptık gibi bir markalamayla değil Efes Selçuk kentindeki STK, meslek örgütleri ve çocukların aç kalmasını istemeyen herkes ile birlikte hiçbir kaygı gütmeden hareket ediyoruz. Çünkü herkes için hep birlikte çalışmayı hedefliyoruz.”

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç ise “İçimizi ısıtan, bizleri umutlandıran projenin tanıtımı için birlikteyiz” derken, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da projeyi beğendiğini ileterek, “Böylesine güzel ve umut veren CHP’nin halkçı belediyecilik anlayışını yansıtan Selçuk Belediyesine ve bu sürece emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklar önemli olmak zorunda”

Son olarak konuşan Selvi Kılıçdaroğlu da “Böyle bir oluşumda bulunmaktan çok mumunum. Yapılan işleri, hocalarımızı, milletvekillerimizi dinledim. Çoğumuzun yaşadığı şeyler bunlar. Yaşadığımız, gördüğümüz, bazılarını göremediğimiz manzaralar var. Çocukların sağlıklı beslenmesinden bahsedildi. Çocukların ne kadar önemli olduğu konusu konuşuldu. Önemli olmak zorundalar. Çocukların beslenmesi çok önemli. Bu proje çok güzel bir proje. Bu projeye benzer projeler çoğalıyor da. Daha da çoğalacaktır. Bu projenin güzelliği de şu; kent konseyi, STK’lar, meslek odalarıyla, oda başkanlarıyla bir arada yapmanız. Bu şehir için ve şehirlerarası dayanışmayı da sağlıyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Sosyal devlet dediğimiz şey bunları yapmaktır, her birey için bunları yapmaktır. Belediyelerin bulduğu çözümler bir süre giderebilir ama köklü çözümler lazım. Aile destekleri sigortası çözüm olabilir diye düşünüyorum. Sosyal devletin bunu yapması gerekiyor ama hiç göremedik” ifadelerini kullandı.