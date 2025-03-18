Selçuk Belediyesi, belediyeye bağlı sosyal tesis ve düğün salonunu yaz sezonuna hazırlıyor.

Yaz sezonunda çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Pamucak Restoran iç mekân değişikliği ile güzelleştirilirken, giriş kısmında bulunan ahşap zemin engelli vatandaşların daha rahat giriş sağlayabileceği şekilde düzenleniyor. Uzun yıllardır uygun fiyat tarifesiyle vatandaşların nişan, düğün, kına gecesi gibi özel günler ve etkinliklerde kullanımına sunduğu Pembe Düğün Salonu, yaz sezonu öncesinde boya ve tadilat çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşturuluyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düğün salonunun giriş kısmında bulunan merdivenler de düzeltilerek yaşlı ve engelli bireylerin giriş çıkışı konforlu hale getirilecek. Sezona hazırlık çalışmaları, Selçuk Belediyesi’nin bünyesinde yaz kış aralıksız hizmet veren ve konumu itibariyle yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Carpouza Cafe’de, vatandaşlara sağlıklı ve temiz hizmet verebilmek için depo olarak kullanılan kısmın temizliği ve düzenlenmesiyle başladı. Tarihi bir yapı olarak yıllar önce Devlet Demiryolları’na (TCDD) bağlı misafir lojmanı olarak kullanılan, günümüzde Selçuk Belediyesi’ne ait kafe olarak hizmet veren Carpouza Kafe’nin, ön cephe girişinde dikkat çeken ahşap kısım ve ön çatı kısmı boyanarak daha estetik bir görünüme kavuşturulacak.

"Çalışmalarımızı titizlik ve özveriyle sürdürüyoruz"

Yaz sezonuna hazırlık çalışmalarını Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in talimatıyla büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürdüklerini aktaran İşletme ve İştirakler Müdürü Bilal Kılıç; "Sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal tesislerimizde vatandaşlara kaliteli hizmet vermemizi ilke edinen Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’in talimatıyla yaz sezonu öncesinde hazırlık çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak tesislerimizdeki çalışmalarımıza yön veriyoruz. Carpouza Kafe’de ve Pamucak Restoran’da aileler keyifli zaman geçirebilsin diye gerekli tüm çalışmaları büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürüyoruz. Vatandaşların en özel günleri için özellikle yaz döneminde sıklıkla kullandığı Pembe Düğün Salonu’nu daha kullanışlı ve güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal tesislerimizden faydalanan her vatandaşa kaliteli hizmet vermek ve tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.