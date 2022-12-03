İzmir’in Selçuk ilçesinde engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda farkındalık oluşturarak kendi elleriyle kurabiye ve kek yaptı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda farkındalık oluşturarak kendi elleriyle kurabiye ve kek yaptı.

Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engelli öğrencileri bir araya getirdi. “Birlikte Uyguluyoruz ve Sağlıklıyız” adlı etkinlikte özel öğrenciler, kendi alanlarında lisans eğitimi alan öğrencilerle kurabiye ve kek yaptı. Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda farkındalık oluşturan etkinlikte öğrenciler, kendi elleriyle yaptığı kek ve kurabiyeleri daha sonrada katılımcılara ikram etti.

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, “Birlikte Uyguluyoruz ve Sağlıklıyız” adlı projenin öğrencilere farkındalık, paylaşma, iş birliği duygularını kazandırdığını, geleceğe yönelik iş hedeflerini ve toplumsal becerilerini artırdığını söyledi.

Bilekli, "Engelliler Haftası dolayısıyla Şirince’deki kafede gerçekleşen etkinlikte özel öğrencilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Onların mutfak kültürünü yakından görmek bizleri çok mutlu etti. Bu vesileyle tüm özel eğitim öğrencilerimizin ve engelli dostlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

Düzenlenen etkinliğe ayrıca; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Efes Meslek Yüksek Okulundan yetkililer ve öğretim görevlileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Programından öğrenciler, Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulundan yetkililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.