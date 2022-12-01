Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile yaşlı ve bakıma muhtaç ilçe sakinlerine evlerinde hizmet sunmaya devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile yaşlı ve bakıma muhtaç ilçe sakinlerine evlerinde hizmet sunmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi 2010 yılından bu yana titizlikle sürdürdüğü ve Konya’da bir ilk olan Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik alanında örnek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen proje ile ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü ekonomik olanakları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde bakım hizmeti veriliyor. Uygulama çerçevesinde yaşlı bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor. Yapılan incelemeler sonucunda bakıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara hizmet sunuluyor. Yaşlı Bakım sertifikası olan personeller tarafından yaşlıların ev temizliği yapılırken, banyo, tıraş, yatak banyosu gibi kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından rutin şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan yaşlıların, enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, serum gibi müdahale gereken durumları da düzenli olarak yapılıyor. Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmeti’nden şuanda 115 yaşlı hizmet alıyor.

"Yaşlılar baş tacımız ve duaları her şeyden kıymetli ”

Selçuklu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında da güzel işlerle örnek olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; " Yaşlılarımız hayat tecrübeleri ile bugünümüze ışık olmaya devam ediyor. Yaşlıya hürmet bereket vesilesidir. Peygamber Efendimizin de (SAV) “Küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine değer ve saygı göstermeyen bizden değildir” hadisinde buyurduğu gibi ömürlerinin bu en hassas döneminde onların yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah’ın rızasını kazandıracak en önemli kazanımlardandır. Bu vesile ile Evde Yaşlı Bakım hizmeti ile bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli bir ihtiyacına çözüm olduk. Yaşlılarımızın dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu gösterdik. Çünkü onlar bizim başımızın tacı ve duaları bizim için her şeyden önemli ve kıymetli. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz” dedi.