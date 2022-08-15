Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Seyir Tepesi’nde üçüncüsü düzenlenen Uçurtma Şenliği çocukların yüzünü güldürmeye devam etti.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Seyir Tepesi’nde üçüncüsü düzenlenen Uçurtma Şenliği çocukların yüzünü güldürmeye devam etti.

Selçuklu Belediyesinin düzenlediği ve Konya’da yaz günlerini renklendiren Uçurtma Şenliği’nin üçüncüsü yine Selçuklu’nun sembol mekanlarından bir tanesi haline gelen Seyir Tepesi’nde düzenlendi. Seyir Tepesine gelen aileler hem açık hava ve doğa ile iç içe olurken hem de eşsiz Konya manzarası eşliğinde pikniklerini yaparak hafta sonu tatilinde streslerini attılar. Selçuklu Belediyesi tarafından etkinlik çerçevesinde çocuklar için özel aktivite alanları oluşturuldu. Gün boyu çeşitli animasyon gösterileri düzenlendi, interaktif ve şişme oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Sportif aktivitelerin de yapıldığı etkinlikte çocuklar için yarışmalar düzenlendi, çocuklar sürpriz hediyelerle sevindirildi.

Üçüncüsü düzenlenen ve Selçuklu Seyir Tepesi’ne gelen misafirleri eğlendiren Uçurtma Şenliği Türk Sanat Müziği konseriyle son buldu.