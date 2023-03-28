Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Teravih Buluşmaları” çerçevesinde Hacıveyiszade Camisi’nde vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu’da Ramazan ayının manevi coşkusu “Teravih Buluşmaları” ile devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Hacıveyiszade Camisi’nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Altay ve Pekyatırmacı, onlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

“Konya her anlamda birlik beraberlik örneği sergiliyor”

Ramazan ayının yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl buruk karşılandığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kaybettiğimiz binlerce vatandaşlarımız için büyük üzüntü içerisindeyiz. Geride kalan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdayız. İnşallah depremin yaralarını devlet millet dayanışması ile hep birlikte saracak şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Bu vesile ile Ramazan’ın kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu yeniden dirilteceğine inancımız tam” dedi.

“Teravih bereketini hemşehrilerimizle beraber yaşıyoruz”

Ramazan’ın manevi ikliminin ve getirdiği güzelliklerin Teravih Buluşmaları ile hissedilmeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu yıl da farklı mahallerimizde namaz sonrasında hemşehrilerimizle birlikte oluyor, bereket ayını kendine has atmosferi ile yaşıyoruz. Bu mübarek ayın, maneviyatımıza ve gönül dünyamıza güzellik katmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Teravih programımızda bizlerle birlikte olan ve hemşehrilerimizin taleplerini birlikte dinlediğimiz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz” diye konuştu.