Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğinde Hüsamettin Çelebi Mahallesine kazandırılan Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu’da ilçenin farklı noktalarına vatandaşların daha konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla yeni tesisler kazandırılamaya devam ediliyor. Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğinin güzel örneklerinden biri daha yatırım olarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. Hüsamettin Çelebi Mahallesine kazandırılan ve Konyalı Şehidimiz Yaşar Nuri Küçükkara’nın isminin yaşatılacağı Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

“Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum”

Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar ilçeye birçok sağlık tesisi kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bunların bazılarını da hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle tamamladık. Ben, şehidimizin adını taşıyan Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi’ni diğer sağlık tesislerimizden ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bu aile sağlığı merkezimizin farklı bir hikayesi var. Edirne’de vatani görevini yaparken şehit olan Konyalı hemşehrimiz Yaşar Nuri Küçükkara’nın babası çok değerli Adem Küçükkara Beyefendi, oğlunun hatırasını yaşatmak için böyle bir sağlık tesisini Konyamıza kazandırmak istedi. Hatta tesisin inşaatında kendisi de çalıştı. Ben buradan Adem Bey’e bu değerli hizmetinden ötürü özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şehidimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailemize, yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyorum. Rabbim milletimize inşallah bu acıları bir daha yaşatmasın. Daha önce bu bölgede bulunan Selçuklu 63 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin vatandaşlarımıza hizmet vermekteydi. Ancak bu sağlık tesisi, bulunduğu binanın kiralık olması ve bu binanın fiziksel şartları sebebiyle kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesi açısından biraz yetersiz kalıyordu. Bu nedenle Hüsamettin Çelebi Mahallemize yeni ve modern bir sağlık tesisinin yapımına karar verildi. Yapımını hayırsever vatandaşımız Adem Küçükkara Beyefendi’nin üstlendiği Aile Sağlığı Merkezimize bizler de Selçuklu Belediyesi olarak arsa desteği vererek katkı sağladık” dedi.

Açılışı yapılan tesis hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, “525 metrekaresi kapalı olmak üzere bin 385 metrekare alana sahip olan Aile Sağlığı Merkezi’nin toplam maliyeti 10 milyon TL. Tek katlı olarak inşa edilen aile sağlığı merkezinde her biri 15 metrekare büyüklüğünde 6 adet muayene odası ve 6 adet de aile sağlığı çalışanı odası bulunuyor. Sağlık Merkezinde ayrıca 1 adet tıbbi müdahale odası, 1 adet aşılama ve bebek - çocuk izlemleri odası, 1 adet gebe izlem ve aile planlaması odası, 1 adet emzirme odası ve 1 adet de mutfak yer alıyor. Hali hazırda 4 aile hekimliği birimi bulunan merkezde 4 aile hekimi, 4 aile sağlığı çalışanı, 1 yardımcı sağlık personeli ve 1 de hizmetli personel görev yapıyor. Yaklaşık 15 bin kayıtlı kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verilen aile sağlığı merkezimiz, aile hekimi başına düşen nüfus sayılarının azaltılması yönünde bir gelişme olması halinde en az 6 aile hekiminin görev yapabileceği kapasiteye sahip. Aile Sağlığı Merkezimiz bu özellikleriyle bölgemizin sağlık alanındaki ihtiyacını karşılamış olacak. Ben bu sağlık tesisimizin Hüsamettin Çelebi Mahallemize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmaca, yapımı tamamlanan ve faaliyete başlayan Beder Aile Sağlığı Merkezi ile yapımı son aşamaya gelen Ardıçlı’daki aile sağlığı merkezinin de önümüzdeki günlerde resmi açılışının gerçekleşeceğini söyledi.

“Şehidimiz in isteğini el birliğiyle yerine getirdik”

Hayırsever ve Şehit Yaşar Nuri Küçükkara’nın babası Adem Küçükkara şehidin isteğini yerine getirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “İl sağlık müdürlüğümüz, belediye başkanımız Allah razı olsun bize arsa tahsisinde yardımcı oldular. Elhamdülillah bitirip teslim ettik çok şükür, hayırlı, mübarek olsun. Rabbim güle güle kullanmak nasip etsin. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan tesiste şehidin adının yaşatılmasının çok değerli olduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, sağlık tesisinin Selçuklu’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Yapılan tesise katkı sağladıklarından dolayı hayırsever aileye teşekkür eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, başta vali olmak üzere Konya’ya sağlıkta bir model oluşturma yönünde katkısı bulunan belediye başkanlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan Aile Sağlık Merkezi ile daha konforlu bir hizmet verileceğinin altını çizen AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, açılışı yapılan sağlık merkezinin tedavi görecek, hizmet alacak hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi.

Konya’nın yaşadığı dönüşümün temelinde iş birliği ve uyumun yattığına dikkati çeken AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti döneminde en önemli mesafe kat edilen alanlardan bir tanesinin sağlık olduğunu söyleyerek, aile sağlığı merkezinin hayırlı olmasını ifade etti.

“Tüm kurumlar ve Konya birlik halinde önemli hizmetlere imza atıyor”

Anadolu insanının bugüne kadar vatan uğrunda can veren şehitlere olan teveccühünün her daim arttığını ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Şehidimizin isminin buraya verilmesi tam zemine oturmuş ve insanlarımızın hissiyatına da tercüman olmuş. Şehidimizin babası ayrı ve ekstradan maddi manevi her türlü fedakarlığı yaparak böyle bir kadirşinaslığı böyle bir gösterdiği için ayrıca bütün Konya’mız adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzelliği, bu özelliği, milletvekillerimiz başta olmak üzere, belediye başkanlarımız il başkanımız, kamu kuruluşlarımız, sağlık müdürlüğümüz ve meslek kuruluşları bütün hemşehrilerimiz desteklemektedir, paylaşmaktadır. Bu birlik ve beraberlik ruhunun ayrıca hep beraber bereketini müşahede ediyoruz. Biraz önce ifade edildi. Sağlık hizmetiyle ilgili söylendi zaten. Gerçekten son zamanlarda Anadolu’nun dört bir yanında etkili bir sağlık hizmetinin, kamu hizmetinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi yönündeki hükümetimizin mükemmel hizmetini müşahede ediyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza da hassaten teşekkür ederiz. Böyle bir tesis mahallemize hizmet edecektir, bundan müteşekkiriz, sevinçliyiz. Bu sevinci de hep beraber bugün paylaşıyoruz. İnşallah bu tesiste ifa edilecek hizmetler mahallemizin, insanlarımızın sağlığına, sıhhatine vesile olacaktır. Burada hizmet edecek bütün kardeşlerimizi de şimdiden tebrik ediyorum. Şehidimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı dua ve kurdela kesimi ile yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezerek sağlık çalışanları ve buradan hizmet alan vatandaşlarla görüştü. Aile Sağlığı Merkezi açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar ,Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, tesisi yaptıran Şehit Yaşar Nuri Küçükkara’nın ailesi, AK Parti Selçuklu İlçe teşkilat üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.