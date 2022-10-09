Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sancak Mahallesine inşa edilen Sancak Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sancak Mahallesine inşa edilen Sancak Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı gerçekleştirilen törenle yapıldı.

İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üreten ve bu doğrultuda yapılan planlamaları yatırıma dönüştüren Selçuklu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sancak Mahallesine kazandırılan Sancak Kapalı Pazar Yeri’nin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

“Yatırımlarımızın gayesi hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek“

Selçuklu Belediyesi olarak, bütün mahallerde her yaştan insanın faydalanabileceği, Selçuklu’ya değer katan tesisler inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Pazar alanları, bizim Selçuklumuzda en çok önem verdiğimiz, üzerinde en çok durduğumuz konular arasında yer alıyor. Gerek mevcut pazar yerlerimizin standartlarını yükselterek bu alanları daha modern, daha konforlu hale getirmek gerekse ihtiyaç olan bölgelerimize yeni pazar yerleri kazandırmak adına geniş çerçeveli bir çalışma yürütüyoruz. Son dönemde Bosna Hersek Mahallemizle başlattığımız kapalı pazar yeri çalışmalarımızı, Özalkent, Kosova ve Dumlupınar Mahallelerimize kazandırdığımız kapalı pazar alanlarıyla devam ettirdik. Yine; Nalçacı, Uğurlu, Aydınlıkevler, Parsana ve 500 Evler Semt Pazarlarımızın çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Şeker Semt Pazarımızı, Kılınçarslan Mahallemizdeki daha uygun olan yeni yerine taşıdık. Son olarak çok kısa bir süre önce Yazır Mahallemize kazandırdığımız kapalı Pazar yerimizin açılışını hep birlikte yapmıştık. Şimdi ise Sancak Mahallemize kazandırdığımız kapalı Pazar yerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin böyle güzel, üzeri kapalı, modern ve konforlu bir pazar alanına ihtiyacı vardı. Gönül isterdi ki bu pazar yerimizi çok daha önce hizmete açabilseydik ancak Yazır Mahallemizde olduğu gibi burada da yüklenici firma kaynaklı gecikmeler oldu. Ben bu konuda göstermiş oldukları sabır ve anlayış için esnafımıza ve mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Geçmişte 5 bin 200 metrekare alan üzerinde, üstü açık bir şekilde hizmet veren pazar yerimiz, yeni projemizle birlikte şimdi 7 bin metrekare alan üzerinde, 137 araç kapasiteli otoparkı ve yenilenmiş tuvaletleriyle birlikte üzeri kapalı olarak bölge halkımıza hizmet vermeye başladı. Pazar yerimizin belediyemize toplam maliyeti ise 19 milyon 128 bin Türk Lirası şeklinde oldu. Konfor seviyesi üst düzey olan kapalı pazar yerimizde artık tüm esnafımız dört mevsim boyunca olumsuz hava koşullarından etkilenmeden rahat bir şekilde ürünlerinin satışını gerçekleştirebiliyor. Yine aynı şekilde bölge halkımız da konforlu ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar. Ben bu vesileyle Sancak Kapalı Pazar Yerimizin esnafımıza, bölge halkımıza ve Selçuklumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımıza da hayırlı, bereketli, bol kazançlı satışlar diliyorum” dedi.

“İlçemizi yeni yatırımlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz”

Pazar alanları dışında Selçuklu’ya değer katacak birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bedir Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Sağlık ve Sosyal Tesisimizin çalışmalarında artık sona geldik, inşallah burayı kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Yine Selahaddin Eyyubi Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz Emekli Lokalimizin de aynı şekilde çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin çok sevdiği ve büyük ilgi gösterdikleri Selçuklu Seyir Tepemiz’de 2. etap çalışmalarımızın bir bölümünü tamamlamıştık, diğer çalışmalarımızı da tamamlayıp vatandaşlarımızı daha geniş bir alanda ağırlamak istiyoruz. Beyhekim Mahallemize kazandırdığımız Gelişim ve Teknoloji Akademimizin, Kılınçarslan Mahallemize kazandırdığımız Aile Sağlığı merkezimizin, Yazır Mahallemize kazandırdığımız 32 Derslikli okulumuzun ise resmi açılışlarını yakın bir süre içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yine Bosna Hersek Mahallemizde yapımını tamamladığımız, en önemli projelerimizden biri olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizi de en kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Diğer taraftan birçok yatırımımızın proje ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta Selçuklumuza ve Konyamıza hizmet etmeye gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan devam ediyoruz. Bu konuda her zaman olduğu gibi durmak yok, yola devam diyoruz. Sancak Kapalı Pazar Yerimizin tekrar esnafımıza, bölge halkımıza ve Selçuklumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür

Pazarların daha modern bir görünüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek, kapalı pazarların tüm pazarcılar için bulunmaz bir nimet olduğunu belirterek, bu zamana kadar pazarcılara verdiği değer için Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi’nin gayretlerine sahada açılış olarak tanıklık ettiklerini ifade eden MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak ise, hizmetlerinden ve katkılarından dolayı Ahmet Pekyatırmacı’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya modeli belediyeciliğin insanların her alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Konya’nın her yerinde görüldüğünün altını çizen AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Sancak Kapalı Pazar Yeri’nin açılışının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Sancak Kapalı Pazar Yeri açıldı. Sonrasında tüm katılımcılar pazarda gezerek esnaf ve vatandaşlarla hasbihal etti. Başkan Pekyatırmacı ve beraberindekiler pazar esnafından alış veriş yapmayı da ihmal etmedi.

Düzenlenen açılış törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.