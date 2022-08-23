Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı.

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı.

Selçuklu’da sağlık alanındaki yatırımlar hızla devam ediyor. Yazır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bir süredir hizmet veren 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Arsa tahsisi Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan yapımı ise Şakalak Tarım A.Ş tarafından üstlenilen Aile Sağlığı Merkezi bulunduğu noktada sağlık alanında vatandaşların ihtiyaçlarına modern yapısıyla cevap veriyor.

“Sağlık alanında örnek çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Selçuklu Belediyesi olarak ilçenin ve şehrin menfaatleri doğrultusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini, bu çalışmaların başında sağlıkla ilgili yatırımlar olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak, başta sağlık alanı olmak üzere ilçemizin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Hocacihan Mahallemizde yapımını tamamladığımız 58 No’lu Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını gerçekleştirmiştik. Yine kısa bir süre önce Ardıçlı Mahallemizde bulunan TOKİ yerleşkesine Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı için Konya İl Sağlık Müdürlüğümüzle protokol imzalamıştık. Bugün ise ilçemizin en fazla nüfus oranına sahip Yazır Mahallemizde, Selçuklu Belediyesi olarak arsa tahsisinde bulunduğumuz, hayırsever iş adamımız Yusuf Genç’in yapımını üstlendiği 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılış törenini gerçekleştiriyoruz. 642 metrekare alana sahip olan aile sağlığı merkezinde 10 adet muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 2 adet gebe izlem ve üreme sağlığı odası, 3 adet aşılama ve bebek-çocuk izlem odası, 1 adet emzirme odası, 1 adet laboratuar ve 1 adet mutfak bulunuyor. Merkezimizde 4 aile hekimi, 4 aile sağlığı çalışanı, 2 yardımcı sağlık personeli ve 1 hizmetli personel görev yapıyor. Bölgemizin sağlık ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan aile sağlığı merkezimizin şehrimize, Selçuklumuza ve mahallemize hayırlı olmasını diliyor, katkılarından ötürü il Sağlık Müdürümüze ve hayırsever hemşehrimize teşekkürlerimi iletiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi noktasında sağlık yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu çerçevede ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara ya Aile Sağlığı Merkezi ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ya da her ikisini birden kazandırarak hemşehrilerimizin bu alandaki ihtiyacını karşılamış oluyoruz. İlerleyen günlerde inşallah Kılınçarslan Aile Sağlığı Merkezimizi ve Bedir Aile Sağlığı Merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever vatandaşlarımızla imzalamış olduğumuz protokollere istinaden Yazır, Dumlupınar, Feritpaşa, Buhara ve Ardıçlı Mahallelerimizde yapılacak Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayacağımız Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni de ilçemize kazandırarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Protokolü yapılan sağlık merkezleriyle birlikte Selçuklumuzdaki sağlık merkezlerimizin sayısı 21’e yükselmiş olacak. Sağlık alanındaki yatırımlarımızla birlikte farklı alanlardaki birçok projemizin ihale, hazırlık ve yapım süreçlerinin de ayrıca devam ettiğini buradan belirtmek istiyorum. Tamamlanma aşamasında olan yatırımlarımızı da inşallah en kısa sürede sizlerin hizmetine sunacağız. Birazdan resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin siz değerli hemşehrilerimize, mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hayırsever Yusuf Genç de, Aile Sağlığı Merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Sağlık sisteminde Konya’nın model illerden olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Devlet, millet kaynaşmasının örneklerinden birini daha bugün yaşıyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Remzi Karaaslan da, 87 No’lu Sağlık Ocağının hayırlı olmasını diledi.

“Daha konforlu bir hizmet verilecek”

Yapılan Aile Sağlık Merkezi ile daha konforlu bir hizmet verileceğinin altını çizen AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Burada güzel bir iş birliğinin esere dönüşmüş halinin açılışını birlikte yapacağız. Bu vesileyle Yaşar Genç kardeşimizin adı yaşayacak. Yereldeki bu güzel iş birlikleri hemşerilerimizin, bu bölgede yaşayan insanlarımızın hizmetini güzelleştirmeye iyi bir örnek. Belediyemizin arsa üretmesinden, İl Sağlık Müdürlüğümüzdeki Halk Sağlığı Başkanımızın ve ekibinin çalışmaları, çok değerli Yusuf abimizin bu büyük maddi desteğiyle eser ortaya çıktı. Buradaki sağlık çalışanlarımız daha konforlu bir şekilde gelen hastalara hizmet sunacaklar. Mahallemiz büyüyor. Şehrimizin en kalabalık mahallesi, daha da kalabalıklaşacak. İhtiyaç halinde de bu hizmetler yürüyecek. Şehrin huzuru, uyumu insanlarımıza hizmetin, bereketini ortaya koyuyor. Ben bu vesile ile değerli Selçuklu Belediye Başkanımıza, İl Sağlık Müdürümüze, hayırseverimiz Yusuf Genç abimize ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yazır Mahallesine kazandırılan sağlık merkezini vatandaşların özel hastane zannettiklerini söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Selçuklu Belediye Başkanımızın katkılarıyla Yazır Mahallesinde önemli bir eser ortaya çıkardılar. Yusuf Genç ağabeyimizi ve ailesini de kutluyoruz” dedi.

Türkiye’nin sağlıkta büyük yatırımlarda bulunduğunu vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Başkanımızı tebrik ediyorum. Selçuklu’daki başarılı belediyecilik örneklerine, eserlerine çok yeni katkılarda bulunuyor. Selçuklu ilçemiz büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Konya’mız gelişip güzelleşmeye devam ediyor. Bunda kurumlar arası iş birliğinin ve insanımızın çok büyük bir katkısı var” dilerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından 87 No’lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleşti.