· Selçuklu Belediyesi’nin sağlık alanında örnek yatırımlarından bir tanesi olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, hizmete girmek için gün sayıyor. Başkan Pekyatırmacı ve İl Sağlık Müdürü Koç yapımında sona gelinen tesisi inceledi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sağlık alanındaki yatırımlarından bir tanesi olan ve hizmet vereceği tarihte sona yaklaşılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasına imkan sağlayacak. Yapımında sona gelinen tesis Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç tarafından ziyaret edildi.

Yazır Mahallesi’nde inşa edilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülerek kurumlar arası işbirliğinin de uyumunu ortaya koyuyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ VE SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ PROJEMİZ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK.”

Örnek bir tesisi daha Selçuklu’ya kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Türkiye'ye örnek olacak iki projemiz de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projelerimiz de artık sona geldik. İl Sağlık Müdürlüğümüze binalarımızın teslimini yaptık. İl Sağlık Müdürlüğümüz de hızlı bir şekilde binalarımızın tefrişiyle ve kullanıma hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarını yürütüyor. Bugün İl Sağlık Müdürümüz ve ekibiyle birlikte tekrar binalarımızı dolaştık. Kullanımla ilgili, fonksiyonla ilgili gerekli talimatları hocamız ekibine verdi. İnşallah en kısa sürede artık burada faaliyetlerin başlamasını bekliyoruz. Bu proje tüm Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Projesi şu anda Türkiye'de ilk defa uygulanan ayrı münferit binada mekanda ilk defa uygulanan bir proje. Burada hem psikiyatri bölümünde tedavi gören hastalarımızın rehabilitasyonuyla ilgili önemli çalışmalar yapılacak hem de toplum ruh sağlığı açısından bizim üzerimize düşen çalışma gruplarına destek olabileceğimiz kısım neyse onları da bizlerin de desteğiyle, iş birliğiyle o çalışmaları da burada yapmış olacağız. Yine Sağlık ve Hayat Merkezi zaten Selçuklumuzda, Konya'mızda daha önce farklı örnekleriyle hayata geçirdiğimiz bir projeydi. Burada da Sağlık ve Hayat Merkezi'nde ayrı, münferit bir binada hayata geçirmiş olduk. Yazır Mahallemiz nüfusu 60 bini geçen büyük bir mahalle ilçemizde. Aslında hem Yazır Mahallemize hem Selçuklu ilçemize hem de Konyamıza hizmet edecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ulaşım akslarının birleşiminde otobüs güzergahlarının, tramvay hattının kesişim noktasında vatandaşlarımızın da rahatlıkla ulaşabileceği bir lokasyonda bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Bütün emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Psikiyatri doktorlarımıza, İkbal hocamıza, ekibine, İl Sağlık Müdürümüze, İlçe Sağlık Müdürümüze. Burada çünkü çok yoğun bir işbirliği neticesinde bu proje ortaya çıktı. Projenin hayata geçmesi esnasında da, projenin çalışmalarının yapılması esnasında da çok yoğun çalışmalar oldu. Hem projenin hazırlığında hem binanın yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, değerli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor şimdiden hayırlı olsun diyorum.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KOÇ: “KONYAMIZ SAĞLIKTA ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ VE BU KONUDA BELEDİYELERİMİZ BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi gibi iki güzide eserden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Konyamız sağlık açısından hem binalarıyla hem uygulanan projeleriyle Türkiye'ye örnek oluyor. Bu örnek projelerden de iki tanesinin birlikte tamamlandığını görmekten mutluluk duyuyorum. Özellikle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi psikiyatri kliniklerimizde tedavisi tamamlanan hastalarımızın topluma kazandırılması açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu projeyi başkanımızla birlikte ilk planlandığımız andan itibaren Psikiyatrik Klinik Başkanı ve diğer hocalarımızla istişare halinde en verimli, en güzel şekilde planlandı ve hayata geçirildi. İnşallah uygulama olarak da en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu yönden de ayrı bir binada temelinden itibaren toplum ruh sağlığı projesi olarak planlanan ve yapılan güzide eserlerden, nadide eserlerden biri oldu. Başkanınıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı Hayat Merkezi de yine Konyamızda ilk defa Selçuklu Altınoğlu Aile Sağlığı Merkezimizin üzerinde hem Aile Sağlığı Merkezi hem Selçuklu Sağlıklı Hayat Merkezi olarak hizmete sunduğumuz, başkanımızın bizlere hediye ettiği binamızda çok güzel hizmetlere öncülük etti ve Konyamızda da bu işin ilk başlangıcı oldu. Burada da ayrı bir bina şeklinde ihtiyaçtan dolayı yine Sağlıklı Hayat Merkezi olarak planlanan nadir binalarımızdan. Belki de Türkiye'de ilk bina olma özelliğini taşıyor. Burada psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişimci, sosyal gelişimci gibi arkadaşlarımız vatandaşlarımıza randevu usulüyle birebir hizmet verecek. Ayrıca kanser taramaları, aşılama hizmetleri, üreme sağlığı gibi hizmetler burada verilecek. Konyamız artık sağlıkta çıtayı çok yükseltti ve bu konuda da belediyelerimiz çok büyük katkı sağlıyor, hayırseverlerimiz destek sağlıyor. Ama burada lokomotif olan Selçuklu Belediyemize ayrıca teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum. Ülkemize, Konyamıza, Selçuklumuza hayırlı olsun. İnşallah bu örnek projeler Türkiye'ye buradan yayılacak ve hep birlikte bununla gurur duyacağız” diye konuştu.