Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi yeni nesilde sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla ilçede yer alan okullar arasında "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" adlı yarışma düzenleniyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi yeni nesilde sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla ilçede yer alan okullar arasında "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" adlı yarışma düzenleniyor.

Sürdürdüğü çevreci projelerle başarılı işlere imza atan Selçuklu Belediyesi, örnek çalışmalarla takdir edilen işler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Selçuklu’da yer alan okullarda çevre ve sıfır atık bilincinin oluşması, gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" adlı yarışma düzenleniyor. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma ile ilçede yaşayan eğitim çağındaki çocuklarda sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve sıfır atık projesinin etkin uygulanması hedefleniyor. Selçuklu’da bulunan resmi ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerini kapsayan yarışma 15 Mayıs 2023’te sona erecek. Yarışma çerçevesinde geri dönüştürülebilir (kağıt, karton, plastik, cam, metal) atıklar toplanacak.

Yarışma başvuruları https://forms.gle/n2N5wkgYN1xLZXvT6 linki üzerinden yapılacak. Yarışmaya katılan tüm okullara ve en fazla atık toplayan sınıfa verilmek üzere; ilkokul kategorisinde zeka oyunları seti, ortaokul kategorisinde stem robotik kodlama seti, lise kategorisinde top seti olarak ödülleri verilecek. Ayrıca 1. olan okul sıfır atık pikniği, 2. olan okul Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi, 3. Olan okula da masa tenisi düzeneği hediye edilecek.

Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenecek programda takdim edilecek.