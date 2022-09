Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yaz aylarında hafta sonlarını Mahalle Buluşmalarının finali 4 mahallenin bir araya geldiği etkinliklerle gerçekleşti.

Selçuklu’da yaz ayları ilçenin farklı mahallerinde gerçekleştirilen Mahalle Buluşmaları ile dolu dolu geçti. Mahalle kültürünün yeniden canlanması ve mahalle sakinleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan buluşmalarının sonuncusu Akşemsettin, Esenler, Hocacihan ve Hanaybaşı Mahallelerini kapsayarak yapıldı. Şehit Muharrem Samur Stadı bahçesinde gerçekleştirilen program her yaştan mahalle sakinini bir araya getirdi.

“Mahalle Buluşmalarıyla 60 bin hemşehrimizle birlikte olduk”

Selçuklu’da yaz aylarına gerçekleşen Mahalle Buluşmaları etkinlikleriyle değer kattıklarını ifade eden Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu beşinci ve son programımız. Yaz boyunca Mahalle Buluşmaları çerçevesinde yaklaşık 60 bin hemşehrimizle birlikte olduk. Tabii gün içerisinde gündüz çocuklarımız burada aileleriyle birlikte etkinliklere katıldılar, yarışmalara katıldılar. Farklı alanlarda aslında çocuklarımız kendilerini keşfetme imkanı da buldular. Yarışmalarda eğlendiler, ödül kazandılar. En önemlisi aileleriyle birlikte, güzel, hoşça vakit geçirdiler. O yüzden bu mahalle programlarımızda çocuklarıyla birlikte olan, çocuklarıyla birlikte bu mahalle programlarımıza katılan ailelerimize ve özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlara vakit ayırdığınız için onlarla birlikte olduğunuz için. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Her zaman ifade ediyorum bunu. O yüzden onlar için ne yapsak azdır. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızla birlikteyiz. Onların eğitim hayatında onların sosyal hayatında, kültürel hayatında, sanatla, sporla, kültürle, şiirle, müzikle iç içe olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, teşvik ediyoruz. Tabii az önce ifade ettiğim gibi bugün son programımızı Akşemsettin Mahallemizde yapıyoruz. Akşemsettin, Hocacihan, Hanaybaşı, hemen yakınlarında Esenler Mahallemiz. Bu bölgeden vatandaşlarımız, hemşerilerimiz burada bizlerle, birlikteler. Biz Selçuklu Belediyesi olarak her zaman şehrimizin değerini, kalitesini yükseltmek, standardını yükseltmek ve vatandaşlarımızın en iyi şartlarda hizmet almalarını temin etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ama sadece belediyecilik hizmetleri noktasında değil bütün vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına, kültürel hayatlarına, sanat hayatlarına, sağlık hayatlarına katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu programlarımızda da inşallah bir nebze de olsa sizlerin mutluluğuna mutluluk katmışızdır diye düşünüyorum. Tekrar değerli arkadaşlarımıza, değerli kardeşlerimize ve değerli solistimiz Hatice Hanımefendi’ye özellikle teşekkür ediyorum. Tabii bu programların gerçekleşmesinde çok büyük emekler var. Bütün bu programlarda görev alan belediyemizin halkla ilişkiler müdürlüğü, park bahçeler müdürlüğü, kültür müdürlüğü, çevre koruma müdürlüğü, basın müdürlüğü ve ismini sayamadığım veya unuttuğum bütün müdürlüklerde görevli arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güvenlikle ilgili tedbirler alan arkadaşlarımıza, zabıta müdürlüğümüze hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Organizasyonda görev alan, burada bulunan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar akşamınız hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Mahalle Buluşmaları etkinliği sanatçı Hatice Sezen konseriyle son buldu. Konserin ardından Başkan Pekyatırmacı sanatçı Sezen’e teşekkür ederek hediye takdim etti.