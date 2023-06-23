Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçe sakinlerinin kurban ibadetini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için tahsis ettiği kurban kesim ve satış yerlerini belirledi.

Kurban kesimi için 18 nokta belirlenirken; Selçuklu Belediyesi Kurban Satış Alanında da satışlar gerçekleştirilecek. Selçuklu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda kesim işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri aldı. Bu çerçevesinde 18 noktada kurban kesim yeri belirlendi. Kurban satışları için de her yıl olduğu gibi Selçuklu Belediyesinin Büyükkayacık Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi üzerinde kurulan kurban satış yeri faaliyet gösteriyor.

Zabıta ve sağlık ekipleri gerekli önlemleri aldı

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kurban pazarında bayram öncesi rağbet artmaya başladı. 70 büyükbaş; 240 küçükbaş ile 310 padokta satış imkanı sağlanırken, bin 500 araçlık otoparkın yer aldığı modern pazar, alıcı ve satıcılar için hazır hale getirildi. Selçuklu Belediyesi, kurban satış alanının alım ve satım yapacak tüm vatandaşların ihtiyacına cevap verecek donanıma sahip olması için tüm düzenlemeleri yaptı. Tuvaletler, mescit alanları, hatta kurban satıcıları için sıcak sulu duş alanları oluşturuldu. Bayram namazını kılmak için büyük bir mescit alanının da yer aldığı alanda 24 saat güvenlik kamera sistemi ve akşam aydınlatması bulunuyor. Pazar alanına veteriner kontrolünde hayvan alımı gerçekleştirilirken zabıta ekipleri pazardaki düzenin korunması için çalışıyor. Ayrıca 6 veteriner hekim de 3 vardiya halinde 24 saat boyunca kurban satış yerlerinde kurbanlık alacak vatandaşlara bayramın birinci gününe kadar hizmet verecek. Selçuklu Belediyesi kurban satış alanı Büyükkayacık Mahallesinde Kayacık Koruluğu yanında bulunuyor. Hem Ankara yolu üzerinden hem de İstanbul Yolu üzerinden Aliya İzzetbegoviç caddesinde bulunan satış alanına ulaşım sağlanabiliyor.

Kurban kesim yerleri bayrama hazır

Bayram öncesi hazır hale getirilen kurban kesimi yapılabilecek yerler şu şekilde belirlendi; Selahaddin Eyyubi Mahallesi Kutbilcihan Caddesi Yelda Cami Civarı Binevler Semt Pazarı, Sancak Mahallesi Şule Sokak Zeki Altındağ Sağlık Ocağı yanı Kocakonut Semt Pazarı, Akşemsettin Mahallesi Horasanlı Sokak Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Akköprü Sokak Aydınlık Evler Semt Pazarı, Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi Bosna Hersek Semt Pazarı 1, Bosna Hersek Mahallesi Yemeni Sokak Bosna Hersek Semt Pazarı 2, Şeyh Şamil Mahallesi Tatlipinar Caddesi Binkonut Semt Pazarı, Dumlupınar Mahallesi Lalle Caddesi Ağız ve Diş Sağlığı Yarı Dumlupınar Semt Pazarı Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi Hocacihan Semt Pazarı, Işıklar Mahallesi Çevreyolu Caddesi Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarı, Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak Kosova Semt Pazarı, Sakarya Mahallesi Vezirhan Caddesi Sakarya Semt Pazarı, Nişantaş Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Seyit Çavuş Semt Pazarı, Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi Özalkent Semt Pazarı, Kılıçarslan Mahallesi Taşlıyol Sokak Kılıçarslan Semt Pazarı, Yazır Mahallesi Turhanlar Sokak Yazır Semt Pazarı, Selahattin Eyyubi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Beşyüz Evler Semt Pazarı, Parsana Mahallesi Tekinbaş Sokak Şemsiefendi Sokak Parsana Semt Pazarı, Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı Büyükkayacık Mahallesi Aliya İzzet Begovic Caddesi Atış Poliganı Yanı.

Kurban satışları ise Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı Büyükkayacık Mahallesi Aliya İzzet Begovic Caddesi adresinde gerçekleştiriliyor.