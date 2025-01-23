Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Hizmet Masası vatandaşlar ile belediye arasında önemli bir köprü görevi görürken, gelen talep ve önerileri kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hizmet Masası hemşehrilerimizin belediyecilik hizmetlerine katkı sunması açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor” dedi.

Selçuklu Belediyesi Hizmet Masası kurulduğu günden bu yana vatandaşların istek, öneri ve taleplerini kısa sürede çözüme kavuştururken belediye ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren birim, bu çerçevede elektronik posta, CİMER, telefon ve sosyal medya gibi farklı iletişim kanallarının yanı sıra şahsi olarak vatandaşlardan gelen her türlü bilgiyi kayıt altına alıyor. Daha sonra konunun ilgilisi müdürlüklere havale edilen başvuru ve talepler yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ilgili birimler tarafından cevaplandırılarak veya ilgili kurumlara havale edilerek başvuru sahiplerine gerekli bilgiler veriliyor. Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla gelen taleplerin kaydını oluşturarak kısa sürede işlemi sonuçlandıran Hizmet Masası sunduğu çalışmalarla memnuniyet oluşturuyor. Selçuklu’da 2024 yılında yaklaşık 180 bin başvuru alan Hizmet Masası bu talepleri çözüme kavuşturdu.

Başkan Pekyatırmacı: “Hizmet Masası ile hemşehrilerimize hızlı çözümler sunuyor”

Selçuklu Belediyesi Hizmet Masası’nın katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu ve önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Bu noktada ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyor ve hemşehrilerimizin belediyemize daha kolay ve hızlı erişimi için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Belediyemizin kurumsal yüzü olan hizmet masası ile çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın öneri, istek ve şikayetlerini kayıt altına alıyor ve ilgili müdürlüklerimizin çalışmaları ile hızlı çözümler sunuyoruz. Belediye hizmet binamızın yanı sıra erişilebilirlik adına hemşehrilerimiz elektronik posta, telefon veya sosyal medya gibi çeşitli iletişim kanalları üzerinden de başvuru yapabiliyor. Hizmet Masası’nda görevli arkadaşlarımız kısa sürede vatandaşlarımızın konu üzerindeki talebine cevap vererek çözüm üretiyor. Tabii ilçemiz ve şehrimizle ilgili fikirlerini bizimle paylaşmak ve yapılan hizmetlere teşekkür etmek için arayan hemşehrilerimiz de oluyor. Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımızın mutluluğu bizleri daha çok çalışmaya sevk ediyor ve bu noktadaki memnuniyeti en üst seviyede tutmak için çaba sarf ediyoruz. Memnuniyetlerini ifade eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah gönül belediyeciliği ilkesi ile Selçuklu’muzun marka değerini arttırmak ve hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey geleceğe daha güzel ve yaşanabilir bir Selçuklu bırakmak için” dedi.