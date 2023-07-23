Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçe sakinlerinin konforu için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belediyeye bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yer alan yeşil alanlarda haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor.

Yeşil alanlarda mevsim şartları sebebiyle oluşan haşereler Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak ilaçlanıyor. Yaz dönemindeki ilaçlama çalışmaları vatandaşların sağlığı öncelendiği için gece mesaisinde 22.00-07.00 saatleri arasında yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam ediyor. İlaçlama çalışmaları ise; yabancı ot ilaçlama 3 püskürtme aracı, 6 personel ile yapılırken; ağaç ilaçlama 2 araç üstü ve 3 püskürtme aracı ile birlikte 10 personel tarafından gerçekleştiriliyor. Toplamda 16 personelle gerçekleştirilen periyodik ilaçlama çalışmalarında yaz döneminde ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gece saatleri tercih ediliyor.

“Hemşehrilerimizin konforlu bir yaz geçirmesi için periyodik olarak ilaçlama yapıyoruz”

İlçe sakinlerinin rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına Selçuklu Belediyesi’nin her türlü önlemi aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için her mahallemizi haftada en az bir kere ilaçlıyoruz. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalarımızda hemşehrilerimizin de sağlığını düşünerek azami derecede dikkat ediyoruz. Bu çerçevede Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz gece saatlerinde ilaçlama faaliyetlerini yürütüyor. İlçe sınırlarımıza ait tüm yeşil alanlar, caddeler ve sokak aralarında tretuvar üstünde bulunan ağaçlar ve kamusal alanlarda (cami,okul, resmi kurumlar) bulunan ağaçlar aylık rutin ilaçlama programı dahilinde yapılıyor. Tüm hemşehrilerimizin konforu için tüm önlemleri almaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Sinek ilaçlama çalışmalarında ise, Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor. Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla 6 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.