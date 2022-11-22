Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından Sarayköy’de çevre gönüllüleri ve öğrencilerin de katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından Sarayköy’de çevre gönüllüleri ve öğrencilerin de katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır atık çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformunun bu yıl ikincisini düzenlediği Çevre Gönüllüleri fidan dikim etkinliği programı gerçekleştirildi. Sarayköy Mahallesinde belirlenen alanda Çevre ve Sıfır Atık Platformunda yer alan her bir çevre gönüllüsü adına 1 fidan dikimi yapıldı. Geçtiğimiz yıl 3 bin fidan dikimi yapılan bu alana bu yıl gönüllü sayısının 8 bin 200’e ulaşması ile 8 bin fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Fidan Dikim Etkinliğine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri, Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve çevre gönüllüleri katıldı.

“Çevreye karşı en büyük hassasiyeti, duyarlılığı taşıyoruz”

Selçuklu’da yeşil alanın yanı sıra ağaçlandırma faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Düzenlenen fidan dikim etkinliğine hepiniz hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma Gününde yine bu bölgede hemen Sarayköy’ün aşağısında Orman Bölge Müdürlüğümüzün organizasyonunda filan dikim etkinliğimizi gerçekleştirmiştik. Türkiye çapında yapılan organizasyonda milyonlarca fidanı toprakla buluşturmuştuk, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde. Biz bugün Çevre Gönüllerimizin öncülüğünde geçen sene başlattığımız fidan dikim etkinliğinin bu yıl ikincisini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bütün çevre gönüllerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman çevreye karşı en büyük hassasiyeti, en büyük duyarlılığı taşıyoruz. Bu manada pek çok faaliyeti pek çok organizasyonu yerine getiriyoruz. En başta Çevre Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve aile ile ilgili hususlarda çevreyle ilgili yaptığımız çalışmalarda artık çok daha kurumsal bir şekilde organizasyonları bu çalışmaları devam ettiriyoruz ve yine Türkiye’de ilk defa Çevre Sıfır Atık Meclisini kuran belediyeyiz. Bununla da kalmadık çevre gönüllerini harekete geçebileceğimiz Çevre sıfır Atık Platformunu da oluşturarak binlerce gönüllüyü Konyamızda, Selçuklumuzda bir araya getirmiş olduk. Çok şükür ben bu kurduğumuz meclisimizde gönüllü platformuyla müdürlüğümüzle birlikte çok önemli organizasyonları da gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. Binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Biz üç yıl önce bir hedef koymuştuk demişti ki Konyamızda bakıldığı zaman görünen bütün yabancıları bütün yüzeyleri artık yeşil olarak görmek istiyoruz, fidanla dolu olarak görmek istiyoruz demiştik. Şimdi bakıyorum etrafıma hakikaten her tarafta artık yeşil dokuyu görmeye başladık. Başta Orman Bölge Müdürlüğümüz ve gönüllerimiz olmak üzere belediyelerimizin de çok büyük gayretleri, çabaları neticesinde artık çevremize baktığımız zaman yeşili çok rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta orman vasfında alanları çok rahatlıkla görebiliyoruz" dedi.

"Üzerimize hakikaten büyük görevler düşüyor"

Başkan Pekyatırmacı, "Takkeli Dağ bizim için çok önemli. Gevale Kalesi bizim için çok önemli. Artık bu yamaçlarda bu etkinlikler çerçevede yaptığımız organizasyonlar neticesinde çok daha yeşil bir Konya’yı hep birlikte inşa edeceğiz diyorum. Burada gençlerimiz var çocuklarımız var çevre gönüllerimiz var. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Bu yaşta bu duyarlılığı gösterdikleri için. Kıyametin kopacağını bilsek bile elimizde bir fidan var ise bunu dikmemizi emreden bir de dinin temsilcileriyiz. Bu noktada üzerimize hakikaten büyük görevler düşüyor. Bugün bütün dünyaya baktığımız zaman işte bir taraftan iklim değişikliğinden bahsediyoruz, bir taraftan kuraklıktan bahsediyoruz. Dünyamızı bizim korumamız gerekiyor, dünyamızı bizim yaşatmamız gerekiyor. Bu noktada en önemli görevlerimizden biri de çevre faaliyetleri. En başta çevreyi kirletmeden çevre kirliliğini en az düzeye indirecek şekilde bütün organizasyonları bütün faaliyetleri buna göre planlamamız gerekiyor. Tabii ki çevreyi korumakla birlikte çevreyi yaşatmamız ve çevreyi en iyi şekilde yaşanabilir hale de getirmemiz gerekiyor. Bu manada filan dikim etkinlikleri organizasyonları çok önemli. Bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz inşallah bu organizasyonları en iyi şekilde devam ettirmenin gayreti, çabası içerisinde olacağız. Bugün gençlerimizle ve gönüllerimizle birlikte 8 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabi bu çok büyük bir rakam. Tabii bu etkinlik çerçevede yaptığımız faaliyetlerin dışında bizim Park Bahçeler ekiplerimiz ağaç dikmeye, fidan dikmeye devam ediyorlar yıl boyunca. Sadece bugünlerde fidan dikmiyoruz, bunun dışında da yine farklı günlerde farklı zamanlarda dikim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yıl boyu 12 aya yayılmış bir vaziyette bu etkinliklerimiz bu organizasyonlarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Konu insan olunca orada hep belediyelerimiz var”

Çevre duyarlılığının oluşmasında bu etkinliklerin öneminin büyük olduğunu söyleyen AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Sabah Konya Büyükşehir Belediyemizin “Dar-ul Mülk” şehrimizi dönüştürme projesi tanıtım programındaydık. Konyamızı tarihiyle, geçmişiyle, kültürüyle buluşturmasını sağlayacak çok özel bir proje. Hemen burası ağaçlandırma sahası ve yakınında yine tarihin derinliklerine yolculuk yapılan Gevale restorasyon çalışması Selçuklu Belediyemizin öncülüğünde yürütülüyor. Yine Selçuklu Belediyemizin öncülüğünde hep birlikte yeşili önceleyen, doğaya katkı sağlayan fidan dikimi etkinliğindeyiz. Tüm bunlar bize şunu söylüyor Konya modeli belediyecilik anlayışında insanın olduğu, tarihin olduğu, yeşilin olduğu her alanda Konyamızın belediyelerini, Konyamızın kurumlarını görebilmek mümkün. Diğer taraftan bu etkinliğin en güzel tarafı da yürekleri sevgi dolu olan öğrencilerimizle bir arada olmak. Bu projelerle onlarda bu yaşlarda çevre ve yeşile duyarlı olabilmeyi öğreniyorlar. Ben bir kez daha başta Selçuklu Belediyemiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın belediyecilik anlayışının merkezi insandır”

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan da konuşmasında, “ Selçuklu Belediyemizin fidan dikimi etkinliğinde bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Selçuklu Belediye Başkanımızın gayretleriyle Selçuklu’nun her noktasında yeşil bir doku var. Konya belediyelerimizin yeşile ne kadar önem verdiğine şahitlik ediyoruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem de üç merkez ilçe belediye başkanımızın Konyalı hemşehrilerimize hizmetlerini Cumhur İttifakı ortağı olarak yakından takip ediyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı’nın belediyecilik hizmeti anlayışında ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu yatmaktadır’ Bu duygu ve düşüncelerle bu fidan dikimi organizasyonda başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tüm dikilen fidanlar ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ oluyor”

Her fırsatta ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerine vurgu yapan Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, “Bildiğimiz gibi Kasım ayının 11’i Milli Ağaçlandırma Bayramı olarak kutlanmakta. Bu yıl da dördüncüsünü icra ettik. Önce geleceğe nefes sonra dünyaya nefes dedik bu yıl da Cumhurbaşkanımız tarafından önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı ilan edildiği için ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ teması ile fidanlarımızı diktik. Fidan dikmek güzel bir yatırım ve güzel bir emek. Yeşil bir Konya yeşil bir Türkiye arzu ediyoruz. Gerçekten Konya’da çok güzel ağaçlandırma sahaları var. Konyamızın tüm ilçelerinde fidan dikimi etkinliklerimiz devam ediyor. Konya ilinde de belediyelerimizle, okullarımızla ve tüm kurumlarımızla birlikte her uygun gördüğümüz bölgeye fidan dikerek ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ oluyoruz” dedi.

"Çevre konusunda ülkemizin ve Bakanlığımızın büyük hedefi var"

Doğayı korunmak için gençlerin gücüne ihtiyaç duyduklarını ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, "Biz doğamızı koruyarak gelecek nesillere ulaştırabilmek için siz gençlerin bu gücüne ve inancına ihtiyacımız var. Bunu da sizlerde görüyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin ve Bakanlığımızın ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ diye bir hedefi var ve bu hedefi sağlamak amacıyla da bir sürü etkinlik ve program yapılacak. Bunlardan bir tanesi de yutak alanların artırılması ve ormanlarımızla yeşilliklerin artırılması da bu çerçevede içerisine giriyor. Dolayısıyla küresel ısınmanın önüne geçmek adına böyle bir etkinlik düzenlemiş olması nedeniyle Selçuklu Belediye Başkanımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diyerek konuştu.

"Yeşil bir coğrafya hepimizi mutlu eder"

Küresel ısınma ve kuraklık gibi başlıca sorunlara değinen Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Çok güzel bir tören için burada toplanmış bulunuyoruz. Çıplak bir arazi hiç birimize keyif, huzur, mutluluk vermez. Ama yeşille bezenmiş, derelerinde şırıl şırıl suların aktığı bir coğrafyada hepimizi mutlu eder. İnsanlık aleminin ne yazık ki önemli sorunları var. Küresel ısınma, kuraklık bu sorunların başında geliyor ve ne yazık ki bu sorunlar dünya ile birlikte hem ülkemizi hem ilimizi hem de ilçemizi olumsuz olarak etkiliyor. Buradaki bu güzel çalışmanın milli ülkeye, vatan sevgisine olan çok değerli bir vesile olarak görüyorum. Çok güzel bir çalışma olarak görüyorum. Vatanımızı seviyorsak onu güzelleştirmek ve yeşillerle süslemek bezendirmek en etkili ve doğru yol olacaktır. Geleceğimize nefes olacaktır. Bu güzel çalışma için emek sarf eden Belediye Başkanımıza, Selçuklu Belediyemize ve Çevre Gönüllüsü siz dostlara, öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.