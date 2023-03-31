Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Yazır Mahallesi Otogar Zeki Altındağ Camisinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği ve vatandaşlarla istişare ederek Selçuklu’ya daha iyi hizmet verebilmenin hedeflendiği Cuma Buluşması bu hafta Yazır Mahallesinde oldu. Başkan Pekyatırmacı Otogar Zeki Altındağ Camisinde kılınan cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Pekyatırmacı, daha sonra bölgedeki esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Mahalle sakinlerinden gelen öneri ve talepleri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

“Ramazan ayının bereketini hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz”

Selçuklu’da “Cuma Buluşması” geleneğinin vatandaş ve kamu arasındaki iletişimi kuvvetlendirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı Ramazanın içindeyiz. Dua ve istiğfarlar, iyilik ve güzellik ayı Ramazan’ın bereketini Cuma buluşması ile Yazır Mahallemizde hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Cumanın ve mübarek Ramazan ayının bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah’ın biz müminlere bir ihsanı olan Ramazan gece ve gündüzü ile ayrı bir değer taşıyor. İnşallah bu ayın manevi iklimi ile Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramına kavuşmayı temenni ediyorum” dedi.