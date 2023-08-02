Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bedir Mahallesi’ne kazandırılan Bedir Sosyal Tesisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tesis, içerisinde yer alan aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile de bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı mahallerine vatandaşların talep ve ihtiyaçları istikametinde yeni sağlık ve sosyal tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve içerisinde aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu da bulunan Bedir Sosyal Tesisi için açılış töreni gerçekleştirildi.

“Bu eser son 4 yıl içerisinde Selçuklu’muza kazandırdığımız 5. sosyal tesis oldu”

Selçuklu Belediyesi olarak, bütün mahallelere her yaştan insanın faydalanabileceği tesisler inşa ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Bugüne kadar Selçuklu’muza birçok sayıda sosyal tesis, sağlık tesisi, spor tesisi, eğitim tesisi kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bedir Sosyal Tesisi’miz, son 4 yıl içerisinde Selçuklu’muza kazandırdığımız 5. sosyal tesisimiz olacak. Tabii burada aile sağlığı merkezimiz ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz da bulunuyor. Sağlık alanında da yine son 4 yılda 7 aile sağlığı merkezi ve iki 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunu Selçuklu’muza kazandırdık. 1 aile sağlığı merkezimiz ve iki 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzun yapımı da devam ediyor” dedi.

“Tesisimiz fonksiyonlarıyla bölgesine değer katacak”

Bedir Mahallesi’nin hem sosyal, hem de sağlık tesisi anlamında böyle bir yatırıma ihtiyacının olduğunu belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Elhamdülillah bu ihtiyacı çok fonksiyonlu, modern bir sosyal tesisle karşılamış olduk. Bodrum, zemin, 1. ve 2. kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilen sosyal tesisimiz 2 bin 264 metrekare alana sahip. Belediyemize maliyeti ise güncel rakamlarla 25 milyon TL. Tesisimizin bodrum katında 1 adet sığınak ve 1 adet teknik oda yer alıyor. Zemin katta aile sağlığı merkezimiz ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz bulunuyor. Aile sağlığı merkezimizde 4 adet aile hekim odası, 4 adet hemşire odası, 1 adet bebek ve gebe izlem odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet kan alma odası ve 1 adet de mutfak yer alıyor. Yine zemin katta bulunan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzda da acil servis bölümü, personel odaları, bekleme salonu ve ambulans garajı bulunuyor. Tesisimizin 1. katında ise aile gelişim merkezimiz olacak. Yine tesisimizin 2. katında da 220 metrekare büyüklüğünde fitness salonu, 50 metrekare büyüklüğünde aerobik salonu, soyunma odaları ve diğer ihtiyaç alanları yer alıyor. Tesisimizin ayrıca 20 araç kapasiteli açık otopark alanı bulunuyor. Farklı fonksiyonlara sahip Bedir Sosyal Tesisimiz, taşımış olduğu özelliklerle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak ve bölgemize çok büyük değer katacak. Hemşehrilerimiz burada hem sağlık hizmetleri hem de aile gelişim hizmetlerinden yararlanabilecek. Ayrıca sosyal aktivite ve spor faaliyetlerini de burada gerçekleştirebilecekler. Bedir Sosyal Tesisimizin bölgemize, Selçuklu’muza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tesisimizin yapımında başta İl Sağlık Müdürlüğü’müz olmak üzere çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konya belediyelerinin hizmet maratonunun devam ettiğinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “Konya’yı Konyalı hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Onlara hizmet etmekten de mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış ve temel atmalarla Konya’ya yeni eserler kazandırmanın sevincine ortak olduklarını söyleyen Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çizgisinde Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimizi çok daha yaşanabilir kılmaya ve güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sağlık yatırımında Konya modeline çok güzel bir halka daha eklendiğini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, “Konya belediyeciliği hem gönül hem hizmet belediyeciliği açısından ülkemize örnek. Bu örneklerden sağlık alanında bizler de çok faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bedir Sosyal Tesisinin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri açılışın ardından tesisi gezdi.