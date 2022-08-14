Sürdürdüğü çevreci projelerle başarılı işlere imza atan Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde kalan atıklardan organik gübre elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

Sürdürdüğü çevreci projelerle başarılı işlere imza atan Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde kalan atıklardan organik gübre elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

Belediyecilik faaliyetleri içerisinde geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına büyük önem veren Selçuklu Belediyesi, sürdürdüğü örnek çalışmalarla takdir edilen işler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede pazar yerlerinde kalan atıkların yanı sıra, çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar toplanıyor, yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor. İlk etap çalışmalarında 620 ton kompost elde eden Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yıl sonuna kadar bin 200 ton kompost üretimine ulaşmayı hedefliyor.

Selçuklu Belediyesi park bahçe çalışmalarından ortaya çıkan 300 ton çim, 450 ton ağaç yongası ve 120 ton semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan meyve sebze atıklarından kompost yapımı çalışmaları Park Bahçeler Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işbirliği ile yürütülüyor. 45 ile 60 gün süre içerisinde belirli sıcaklık kontrolü sağlanarak karıştırılan malzemeden kompost olarak tabir edilen doğal organik gübre elde ediliyor. Kompost yapım aşamalarında ilk işlem olarak ağaç budama atıklarının yanı sıra yongadan elde edilen alt malzemenin serimi yapılıyor. Daha sonra pazar alanlarından veya toptancı halinden gelen organik atıklar, son aşamada ise çim alanlarından gelen biçilmiş çimler boca edilerek üzerine son kat yine yonga dökülüyor. Hem mayalanarak hem de ıslatılarak sürecin hızlanması sağlanıyor. Böylelikle yaklaşık 45 ile 60 günde sürekli sıcaklık kontrolü yapılarak süreç tamamlanıyor.

“Atıkları gübreye dönüştürüyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak atıkların değerlendirmesi adına bugüne kadar birçok öncü projeye imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediyemizin çeşitli ihtiyaçlarını kendimiz karşılıyor, belediye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda Park Bahçeler Müdürlüğümüzün parklarda topladığı bitki atıkları ile sebze halinde ve pazar yerlerinde toplanan sebze ve meyve atıklarını belediyemiz tarafından oluşturulan kompost merkezlerinde gübreye dönüştürüyoruz. Yaptığımız faaliyet ile bu konuda önemli bir işe öncülük ediyoruz. Kompost ile toprağın bitkiyi beslemesini sağlayan mikroorganizmayı zenginleştirmiş oluyoruz. Böylece toprağın verimini ve su tutma kapasitesini artırıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Bu noktada sürdürülebilir bir çevre adına üzerimize ne görev düşüyorsa bu konuda hangi katkıların verilmesi gerekiyorsa vermeye hazırız” dedi.