Konya’nın merkez Selçuklu İlçesi Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin farklı noktalarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçesi Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin farklı noktalarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü örnek altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Baharistan Caddesi ve Fuar Sokak’ta 720 metre uzunluğunda 8 bin 34 metrekare alanda bin 650 ton sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri ekiplerince aynı çalışmalar doğrultusunda farklı merkez ve dış mahallelerde hem asfalt yenileme hem de yeni asfalt çalışmaları yürütülüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Tüm mahallelerde aynı kalitede hizmet üretme gayretiyle çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selahaddin Eyyubi Mahallesinde Baharistan Caddesindeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da asfalt ekiplerimiz sezon başından itibaren çok hızlı bir şekilde çalışmalarına başladılar. Günlük 2 bin ton civarında asfalt serimi yapıyoruz. Şu anda aynı anda merkezdeki üç mahallemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplamda yıllık 200 bin ton asfalt hedefimiz var. Şu anda 110 bin ton civarında asfaltı sermiş durumdayız. İnşallah sezon sonuna kadar 200 bin ton asfalt serimini de tamamlayacağız. Mahallelerimizde hem alt yapısı yeni tamamlanmış olan yollarda bu çalışmaları devam ettiriyoruz, hem de daha önce asfalt dökülmüş fakat altyapı çalışmalarından dolayı yol kalitesi bozulmuş olan bölgelerde mevcut asfaltı kaldırarak tamamen asfaltı yenileme şeklinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar esnasında önemli bir husus da şu; biz kaldırdığımız asfaltı geri dönüşümde kullanarak toplamdaki döktüğümüz asfaltın % 7’sini geri dönüşümden elde ediyoruz. Bu çok önemli çünkü bütün kullanma hususunda ve asfalt üretme noktasında geri dönüşümden çok ciddi bir katkıyı, çok ciddi bir ekonomik katkıyı da belediyemizin bütçesine sunmuş oluyoruz. Bu noktada bu çalışmalarda emek sarf eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. İnşallah ilçemizde, tüm mahallelerimizde altyapısı tamamlanmış olan yollarda yenilenmemiş ve asfalt kalitesini yükseltilmemiş hiçbir yolumuz, hiçbir sokağımız kalmayacak. Bu noktada çalışmalarımızı en hızlı şekilde sürdürüyoruz” dedi.