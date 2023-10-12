Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi temizlik hizmetlerine yeni bir boyut kazandıran “Akıllı Atık Toplama Sistemi”ni ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen “Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesi” ilçe genelinde uygulanmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından pilot uygulaması Bosna Hersek Mahallesinde çöp konteynerlerine araç takip sensörlerinin montajıyla başlayan Akıllı Atık Toplama Sistemi ilçe genelinde yaygınlaştırılarak Beyhekim, Sancak, Yazır ve Kosova Mahallerinde de bulunan bin 400 adet yer altı çöp konteynerlerinde uygulanıyor. Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesinde, yer altı çöp konteynerlerine bin 400 adet sensör yerleştirilerek atıkların gerçek zamanlı bilgileri (doluluk miktarları, boşaltma ve ziyaret sıklıkları, sıcaklık değerleri vb.) takip ediliyor. Dinamik bir rotalama programı aracılığıyla işlenen bu bilgiler atık toplama sistemi için özel olarak geliştirilmiş navigasyon paneli üzerine yansıtılıp çöp toplama araçlarına optimal rota belirliyor ve bu sayede atıklar rotalara göre toplanıyor.

"Hem tasarruf hem memnuniyet sağlıyor"

Akıllı Atık Toplama Sisteminden alınan 6 aylık dönemdeki verilere göre; akaryakıttan yüzde 18 tasarruf sağlanırken 25 bin kg daha az CO2 salınımı gerçekleşti. Sistemin mesai içi toplam süre kullanımında da yaklaşık yüzde 30 iyileştirme sağlandığı tespit edildi. Aynı alanda kullanılan yer altı çöp konteyneri sayısındaki iyileştirme çalışmalarına devam eden Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü çalışmalarla atık toplama süreci ve çöp konteyneri doluluk oranlarını tamamen kontrol altına aldı. Akıllı Atık Toplama sistemi ile atık yönetim planlaması verimli olarak yapılırken atık toplama hizmeti ile ilgili memnuniyetin arttırılması hedefleniyor.

"Çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmayı amaçlıyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin temizlik ve sıfır atık çalışmaları noktasında Türkiye’nin örnek ve öncü belediyeleri arasında yer aldığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Selçuklu bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede çöp toplama çalışmasını teknoloji ile birleştirdik pilot uygulama olarak başladığımız Akıllı Atık Toplam Sistemimizi ilçe genelinde yaygınlaştırıyoruz. Bu uygulama kayda değer bir biçimde zaman ve akaryakıt yönünden tasarruf sağlarken toplanan katı atık oranında sağlanan artışın yanı sıra daha az karbon emisyonu salınımı yapılarak yüzlerce ağacı kurtarıldı. Bu sayede elde edilen tasarruflar, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmamızda bizlere katkı sağlamakta ve azalan karbon ayak izi ile çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakma amacımızı güçlendirmektedir” dedi.