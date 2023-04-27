Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 29 okulda “Okur Yazar Buluşmaları” gerçekleştiriliyor.

Eğitime olan katkılarıyla adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi bu alandaki örnek çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 29 okulda “Okur Yazar Buluşmaları” düzenleniyor. İlki Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen program 24 Nisan-2 Haziran tarihleri boyunca devam edecek. Ödüllü yazarların öğrencilerle kitaplar üzerinden gerçekleştirilecek söyleşileriyle ilerleyecek olan “Okur Yazar Buluşmaları” iki kısımdan oluşuyor. Etkinlik çerçevesinde ödüllü yazarların kitaplarının ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmasından sonra öğrenciler ve yazarlar okulda kitap üzerine söyleşi gerçekleştiriyor. Böylelikle öğrenciler kitaplar üzerinden yorum yapabilme ve analiz yeteneğini geliştiriyor ayrıca bir eserin kitap haline gelme sürecini de öğrenmiş oluyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi’nden start alan “Yazarlarla Okur, Yazar Buluşmaları”nda öğrenciler ödüllü yazar İsmail Özen’le bir araya geldi. Söyleşide yazar Özen roman türündeki deneyimlerini öğrencilere aktarırken şiir ve okuma üzerine tavsiyeler verdi.

“Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlayacak her projenin içindeyiz”

Kitaba ve okumaya olan duyarlılığın artması için gayret ve çaba gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “106 kütüphane ve 724 bin 416 kitap sayısıyla en çok kütüphaneye sahip ilçe unvanıyla bilgi ve kitabı öğrencilerimizle buluşturmak için kütüphane müdürlüğümüz aracılığıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz iş birliği ile 29 okulumuzda “Yazarlarla Okur Yazar Buluşmaları” gerçekleştiriyoruz. Alanında deneyimli yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Böylelikle konuk yazarlarımız öğrencilerimizin sentez yapabilme ve okuma alışkanlığına katkı sağlamış oluyorlar. Selçuklu Belediyesi olarak yeni neslimizin hem eğitim hayatına hem de kültür hayatlarına kazanım sağlamaya devam edeceğiz. Bosna Hersek Mahallemizde bulunan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz bunun örneklerinden sadece bir tanesi. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe donanımlı olarak yetiştirmek için her projede ve her yatırımda yer almaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki sağlam bir geleceğin temeli yeni neslimizin omuzlarında yükselecek” diye konuştu.

24 Nisan’da başlayan ve 2 Haziran’a kadar devam edecek olan etkinliklerde toplam 11 yazar öğrencilerle buluşacak. Yazarların isimleri ise şu şekilde; Türkiye Yazarlar Birliği ödüllü İsmail Özen ile Mehmet Kahraman, Emine Acar, Ahmet Demirbaş, Birgül Aslanoğlu, Abdil Mert, Yunus Meşe, çocuk yazar Damla Öznurlu, Ümit Polat, Tolga Alver ve Mustafa Atılgan. Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen “Okur Yazar Buluşması” etkinliği öğrenciler ve yazar İsmail Özen’in soru cevap kısmıyla son buldu.