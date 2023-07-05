Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzu’nda A Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü A Takım Antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay gözetiminde düzenlenecek yüzme kursları 10 Temmuz’da başlayacak. Kurslara kayıtlar 7 Temmuz’a kadar devam edecek.

Selçuk Belediyesi ile Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği arasında bir protokol gereğince başlayacak yüzme dersleri ile Selçuk’ta çok sayıda çocuk ve yetişkin yüzme kurslarına katılabilecek. Kurslar haftada 2 gün yetişkin, 2 gün kadınlara yönelik Aqua Gym ve 4- 14 yaş arası çocuklar için ayrı olarak düzenlenecek.

Hedef güçlü kadın, güçlü Bayraklı Hedef güçlü kadın, güçlü Bayraklı

’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ sloganıyla düzenlenecek kurslar ile ilgili kurs ücretleri ve ayrıntılı bilgi için 0 552 207 94 10- 0 552 207 94 11 numaraları telefonlardan bilgi alınabilecek.

Ayrıca Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzu’na Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 12.30 itibarıyla; cuma, cumartesi ve pazar saat 10.00 itibarıyla ücretli halk girişi sağlanacak.