Kırıkkale’de Anadolu Selçuklu dönemine ait Çeşnigir Köprüsü ve çevresindeki Kızılırmak Kanyonu, dron ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale’nin önemli tarihi ve doğal alanları dron ile görüntülendi. Anadolu Selçuklu dönemine ait Çeşnigir Köprüsü ve Kızılırmak Kanyonu, geniş açıyla kaydedilen görüntülerle dikkat çekti. Havadan yapılan çekimlerde, Çeşnigir Köprüsü’nün taş işçiliği ve mimari detayları ön plana çıktı. Kızılırmak’ın kıvrımlı akışı ve kanyonun doğal yapısı net bir şekilde görüntülendi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her dönem ziyaretçilerin ilgisini çeken bölge, Kapulukaya Barajı’nın başlangıç noktasında yer alıyor. Aynı zamanda çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan bölge, doğaseverler için de önemli bir alan olma özelliği taşıyor.