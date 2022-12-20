Siirt merkezde bulunan ve 893 yıl önce Selçuklular döneminde yaptırılan tarihi Ulu Cami günümüze kadar dimdik ayakta duruyor ve 8 buçuk asırdır cemaatini ağırlıyor.

Siirt merkezde bulunan ve 893 yıl önce Selçuklular döneminde yaptırılan tarihi Ulu Cami günümüze kadar dimdik ayakta duruyor ve 8 buçuk asırdır cemaatini ağırlıyor.

Siirt merkezde bulunan ve 893 yıl önce Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi Ulu Cami asırlara meydan okuyor. Ulu Cami minaresinin en eski Selçuklu minarelerinden olduğunu belirten cami imamı Nezir Obut, minarenin Küfi kitabeleri, firuze renkli çinileri, çiçek bezemeleriyle eşsiz bir görünüme sahip olduğunu dile getirdi.

Selçuklu hükümdarlarından Muguziddin Mahmud emriyle 1129 yılında camide meftun bulunan Şeyh İshak Hazretlerine bu caminin yaptırıldığını ifade eden Ulu Cami İmamı Nezir Obut, caminin 8 buçuk asırdır cemaatini ağırladığını söyledi.

Aradan 893 yıl geçmesine rağmen caminin dimdik ve cemaate açık bir şekilde hizmet verdiğini belirten Obut, "İl dışından yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri haline gelmiştir. Camimizin minaresi Selçuklu mimarisinin en özgün eserlerinden olup camimizin minaresi inşa edilirken bazı bilgiler mevcuttu. Fakat bu bilgiler daha sonra kaybolmuştu. 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve dört büyük sahabenin isimlerinin minarenin dört etrafında yazıldığı tespit edildi. Bunlar Arapçanın Kufi harfleriyle yazılmıştır. Camimize gelen ziyaretçilere bunları anlatıyoruz. Ve bu bilgilerle birlikte caminin manevi atmosferi artmış bulunuyor. Cami dıştan haşmetli olup içeride ibadetle meşgul olacak yer olarak görülmüş ve tespit edilmiştir" dedi.