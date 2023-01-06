Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus, ölümünün 803’üncü yılında Sivas’ta kendisi tarafından yaptırılan Şifahiye Medresesi’nin içerisindeki kabri başında anıldı.

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus, ölümünün 803’üncü yılında Sivas’ta kendisi tarafından yaptırılan Şifahiye Medresesi’nin içerisindeki kabri başında anıldı.

Sivaslılar, Anadolu Selçuklu devletinin tanınmış sultanlarından I. İzzeddin Keykavus’u ölümünün yıl dönümünde unutmadı. Sultan I. İzzeddin Keykavus, vefatının 803’üncü yıl dönümünde kendisi tarafından inşa ettirilen Şifahiye Medresesi’ndeki kabri başında anıldı. Sultan için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdür Vekili Dahiye Karagülle, I. İzzeddin Keykavus’un çok duygusal ve hassas biri olduğunu söyledi.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ise konuşmasında, “Bu topraklar bin yıldır Türk yurdu. Ama bu yurdun kazanılmasında ilmiyle, irfanıyla, Türk kültürünün bu topraklarda yeşermesiyle en önemli yapı taşlarından bir tanesi İzzeddin Keykavus Sultan’dır. Sultan İzzeddin Keykavus, 40 yaşında rahmetli oluyor. 40 yaşına kadar 9-10 yıllık bir sultanlığı var. Bu süre içerisinde Selçuklulara güç kazandırıyor, birçok toprak fethediyor. Yeniden Selçukluları açık denizlerle buluşturuyor. Bu anlamda önemli bir yere sahip” dedi.

“Sultanımız Sivas’ı çok seviyordu”

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise, I. İzzeddin Keykavus’un Sivas’ı çok sevdiğini belirterek, “Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus’un 803’üncü ölüm yıldönümünde bir aradayız. Sultanımız Sivas’ı çok seviyordu ve vefat ettiği takdirde Sivas’a defnedilmesini emretmişti. Bu biz Sivaslılar için çok büyük bir onur” diye konuştu.

“Kendisine iyilik yapanı mükafatlandırmakta cömert, ihanet edenlere ise acımazsızdı”

Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdür Vekili Dahiye Karagülle, I. İzzeddin Keykavus’un kendisine iyilik yapan ve başarı gösteren insanları mükafatlandırmakta ne kadar cömertse, ihanet eden ve yalan söyleyen kişilere karşı da o kadar acımasız olduğuna değinerek, “Sivas’ta uzun süre kaldı. Bu süre içerisinde Sivas’a bir vefa olarak 1217’de ölmeden 3 yıl önce bu gördüğünüz muhteşem darüşşifayı yaptırdı. Bu şifahane günümüze gelen şifahanelerden en büyüğüdür. Karakter olarak çok duygusal ve çok hassas biridir. Kendisi iyilik yapan ve başarı gösteren insanları mükafatlandırmakta ne kadar cömertse, kendine ihanet eden ve yalan söyleyen kişilere karşı da o kadar acımasızdır. Diğer Türk hükümdarlarda olmayan bir özelliği vardır. Sefere gittiğinde, sefer sonuçlansa dahi seferin siyasi sonuçlarını almadan o seferi başarılı addetmeyen bir hükümdardır” şeklinde konuştu.

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus, güneyde Antalya Limanı, kuzeyde Sinop Limanı’nı fethederek Anadolu’yu yurt haline getirmiştir. Aynı zamanda Selçuklular zamanında tıp bilimine öncülük etmiş ve 1217 yılında devrinin en büyük hastanesi olan Sivas Dar’üş-Şifası’nı (Şifaiye Medresesi) yaptırarak şehrin kültür hayatına damga vurmuştur.

Anma programına Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, bazı kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.