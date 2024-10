Selçuklu Belediyesi'nin Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında gerçekleştirdiği Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde yeni dönem eğitimleri Sızma Mahallesi’ndeki öğrencilere yönelik etkinliklerle başladı.KONYA (İGFA)- Selçuklu’da çocukların el becerisine katkı sunarak onlara yeni ufuklar açan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi yeni dönemde de sunacağı atölye etkinlikleriyle eğitime değer katacak. Bu yıl önemli bir farkındalığa daha imza atan Sanat ve Tasarım Atölyesi her çarşamba günü atölye faaliyetlerini farklı bir köy okulunda gerçekleştirecek. Yeni dönemin ilk etkinliğinin adresi Sızma Mahallesi’nde bulunan Selçuklu Belediyesi Sızma Alparslan İlkokulu oldu. Okul bahçesine kurulan alanda eğitmenler eşliğinde atölye etkinliklerine katılan öğrenciler keyifli ve verimli bir zaman geçirdi.

Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi, 2024-2025 eğitim yılının 1. ara tatil dönemine kadar sabah ve öğlen grupları olarak 4. sınıflardan oluşan Robotik Kodlama Atölyesi 3 sınıf, Ahşap Atölyesi 4 sınıf, Çini ve Seramik Atölyesi 3 Sınıf, Kağıt Katlama Atölyesi de 4 sınıf olmak üzere toplamda 14 sınıf, 28 öğretmen ve 873 öğrencinin katılımıyla dış mahallelerde etkinlikler düzenleyecek.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; “HAFTADA BİR GÜN ATÖLYELERİMİZİ FARKLI DIŞ MAHALLELERİMİZDEKİ OKULLARIMIZDA KURACAĞIZ”

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her daim büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile binlerce öğrencimizin eğitim hayatına farklı bir bakış açısı ile katkı sağlıyoruz. Bunlardan biri de Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyemiz. Her yıl binlerce çocuğumuz, örgün eğitimlerinin devamını sağlayacak şekilde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonu ile buraya gelerek merkezimizden yararlanabiliyor. Atölyemizde çocuklarımızın da içerisinde yer almaktan mutluluk duydukları çok farklı bir ortam var ve burada yer alan çeşitli atölyelerimizden her yıl binlerce öğrencimiz faydalanma imkanı buluyor. Bu yıl merkeze uzak mahallelerimizdeki çocuklarımızın da bu eğitimlerden yararlanmalarını istedik ve farklı bir uygulamayı hayata geçirdik. Her hafta çarşamba günleri atölyelerimizi farklı dış mahallelerimizdeki okullarımızda kuracağız. Amacımız, burada eğitim alan çocuklarımızı da bu aktivitelerden en iyi şekilde faydalandırmak. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğe donanımlı bir birey olarak hazırlanmaları adına onların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz ” dedi.