Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bir marka haline gelen ve sanata dair pek çok faaliyet gerçekleştiren Selçuklu Sanat Akademisi’nin düzenlediği Lise ve Ortaokullar Arası Tiyatro Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Selçuklu’da bir marka haline gelen ve sanata dair gerçekleştirdiği pek çok faaliyetle adını duyuran Selçuklu Sanat Akademisi dönem sonunu çeşitli organizasyonlar, sertifika ve ödül takdim törenleri ile tamamladı. Selçuklu Sanat Akademisi’nin düzenlediği Liseler ve Ortaokullar Arası Tiyatro Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Bir diğer organizasyonda ise akademinin müzik bölümünü başarı ile tamamlayan kursiyerler de müzik dinletisi gerçekleştirdiler. Sanat Akademisinde akşam ise piyano kursu öğrencileri piyano notalarının büyülü ritimleriyle sanatseverlere keyif dolu bir akşam yaşattı.

Ortaokullar arası tiyatro yarışması kategorisinde Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu “Çocukluk İşte” oyunu ile birinci olmayı başardı. Lise kategorisinde ise Atatürk Anadolu Lisesi “Sanat” adlı oyunu ile birinci oldu. Ödül töreninde oyunculuk yeteneklerini başarı ile sergileyen öğrenciler sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sanatla dolu dolu geçen hafta sonunda akademinin Müzik Bölümü kursiyerleri de müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğrenciler sergiledikleri müzik performansı ile de salondan büyük alkış aldı.

“Selçuklu artık sanatın da merkezi”

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin kurulalı henüz 2 yıl olmasına rağmen çok güzel meyveler vermeye başladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öncelikle hem hocalarımızı hem de kursiyerlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bugün burada Sanat Akademimizin artık ne noktaya geldiğini hep birlikte görüyoruz. 2 yıl önce Sanat Akademisini kurduğumuz zaman bir hedef koymuştuk. Birinci hedefimiz gençlerimize, öğrencilerimize sanatı sevdirmek, müziği sevdirmek ve onları sanatla, müzikle buluşturmak, tanıştırmak ve kendilerini ifade edebilecekleri fırsatları onlara sunmaktı. Bu hedefimizi çok şükür gerçekleştirdik. Bugün artık binlerce öğrencimiz Sanat Akademimizde müzikle, tiyatroyla sanatla buluşuyorlar. İkinci hedefimiz yetişkinlerimize yönelikti. Sanata, müziğe ve tiyatroya ilgisi olan ama bu zamana kadar fırsat bulamamış, vakit bulamamış olan yetişkinlerimizin burada önlerine bir fırsat koyarak yine sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturmak istiyorduk. Elhamdülillah bu hedefimiz de gerçek oldu. Hem öğrencilerimizden hem de yetişkin gruplarımızdan oluşan çok güzel müzik ve tiyatro toplulukları ortaya çıktı. Üçüncü hedefimiz de icra yeteneği olan sanatçılar yetiştirebilmek. Artık üçüncü hedefe doğru yavaş yavaş yol aldığımızı görüyorum” dedi.

“Sanat grubunun içerisinden değerli sanatçılar çıkacak”

Sanat Akademisinde çok değerli hocaların olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Burada çok değerli hocalarımız var. Onların öncülüğünde inşallah bu sanat grubunun içerisinden değerli sanatçılar da çıkacak. Kendi başına icra yapabilen sanatçılarımızda olacak. O yüzden tekrar Sanat Akademimizde görev alan tüm hocalarımıza, akademisyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten çok büyük emekleri var. Sağ olsunlar. Sanat Akademimizde burada fedakarca görev alan Tiyatro Müdürlüğü ekibimize ve burada sanata, müziğe, tiyatroya gönül vermiş olan çok değerli kursiyerlerimize, öğrencilerimize ve tabii ki onların ailelerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep diyoruz; Selçuklu medeniyetin merkezi, Selçuklu sporun merkezi, Selçuklu eğitimi merkezi. İnşallah Selçuklu sanatın da merkezi olarak bundan sonra en iyi şekilde bütün alanlarda, bütün dallarda temsil kabiliyetini devam ettirecek” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tiyatro etkinliğinde birinci olan okullara ödüllerini takdim ederken müzik dinletisinin ardından akademiden mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgelerini verdi. Selçuklu Sanat Akademisi çatısı altında eğitim alan kursiyer öğrenciler ve aileleri de akademinin kursiyerlere yeni ufuklar kazandırdığını belirterek Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.