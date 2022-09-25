Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Pazarlar Amirliği’ni yeni yerinde ziyaret ederek zabıta personeliyle bir araya geldi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Pazarlar Amirliği’ni yeni yerinde ziyaret ederek zabıta personeliyle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi Pazarlar Amirliği Yazır Mahallesi’ndeki yeni yerinde pazar esnafı ve vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da merkezi ziyaret ederek burada görev yapan zabıta personeli ile görüştü. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya pazarlara yönelik faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Selçuklu’da zabıta faaliyetlerini geniş bir alanda kaliteli bir şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı birçok denetim ekibimiz ilçemize hizmet etmek için özveriyle çalışıyor. Bu faaliyetlerimiz içerisinde pazarlara yönelik olanlar önemli bir yer tutuyor. Selçuklu Belediyesi olarak son dönemde yaptığımız yatırımlarla Selçuklu’daki pazar sayısında ve niteliğinde önemli mesafelere kat ettik. Pazarlar Amirliği ekiplerimiz ilçemiz sınırlarında yer alan 26 pazar alanında düzen ve huzurun sağlanması noktasında üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeler. Ben de tüm ekip arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar diliyor, Pazarlar Amirliğimizin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.