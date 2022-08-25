Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinin Pazar yeri isteğini karşılıksız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, birkaç ay önce talimat vermiş ve çalışmalara başlanmıştı. Yapımı kısa sürede tamamlanan Selçuklu Mahallesi Pazar yeri vatandaşın hizmetine açıldı.

Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinin Pazar yeri isteğini karşılıksız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, birkaç ay önce talimat vermiş ve çalışmalara başlanmıştı. Yapımı kısa sürede tamamlanan Selçuklu Mahallesi Pazar yeri vatandaşın hizmetine açıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın, Selçuklu Mahallesi sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine vatandaşın Pazar yeri ihtiyacının karşılanması için verdiği talimat yerini buldu. Selçuklu Mahallesi yaz bitmeden yeni Pazar yerine kavuştu.

Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde 1 dönümlük arazi üzerinde kurulan modern semt pazarı her hafta Cumartesi günleri hizmet veriyor. Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşın güvenli ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için seferber oluyor.

Bir gün önceden pazarın kurulmasını sağlayan, pazarın kurulduğu günler cadde üzerindeki park yerlerini düzenleyen zabıta ekipleri esnafla uyumlu bir çalışma sürdürüyor.

Başkan Ercan’ın “Sincanımıza yakışır, modern bir Pazar yeri oldu. Vatandaşımıza hayırlı olsun” dediği Selçuklu Mahallesi semt pazarından vatandaş da oldukça memnun. Pazar yeri ile vatandaşlar artık daha rahat alışveriş yapabiliyor.