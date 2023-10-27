İzmir’in Selçuklu ilçesindeki kadınlar, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’da bulunan anıt mezarına ziyarette bulunarak çiçek bıraktı.

“Biz Bize Cumhuriyet Gezisi” isimli etkinliğe Selçuklu kadınlarla birlikte katılan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’da bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Belediye Başkanı Sengel ve kadınlar, anıt mezara çiçekler bıraktı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkan, bundan sonraki nesillere de aktaracak olan kadınlarla birlikteyiz; çünkü her şey kadınla başlar” dedi. Cumhuriyetin 100. yılında, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarında Selçuklu kadınlarla bulunmanın ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Burada olduğumuz için gurur duyuyorum. Cumhuriyetin biz kadınlara bahşettiği haklar var. O anlamda da şunu söylemek gerekiyor ki; Seçme ve Seçilme Hakkını kullanan bireyler olarak ve Cumhuriyetin değerleriyle birlikte belediye başkanı olmuş bir kadın olarak ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkan, bundan sonraki nesillere de aktaracak olan kadınlarla birlikteyiz; çünkü her şey kadınla başlar. Yaşamın içerisinde olmak, aynı zamanda gelecek nesilleri yetiştirmek, onlara doğruyu göstermek ve Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek en önemli değer diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Geziye katılan Münevver Karadayı da, “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkını veren, attığımız her adımda izi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığına binlerce kez teşekkür ediyoruz” diye aktardı.

Pervin Dal ise “İlk defa buraya geliyorum. Çok mutluyum. Zübeyde Hanım’a böyle bir evlat yetiştirdiği için ne kadar dua etsek azdır. Bu geziye başkanımızla katılmak daha da güzel” dedi.