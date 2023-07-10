Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Türkiye’nin en renkli bahçelerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi 27 tür, 65 çeşit ve 400 bin çiçekle bu yıl da ziyaretçilerine ağırlamaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi bahçedeki güzelliğin objektiflere yansıması için 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında fotoğraf yarışması düzenliyor. Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu ziyaret mekanları ile Konya ve ülke turizmine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye’nin en renkli bahçelerinden biri olan ve yaz döneminde de yerli yabancı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunan Selçuklu Çiçek Bahçesi sunduğu rengarenk ortamıyla ziyaretçilerin Konya’dan ve Selçuklu’dan değerli hatıralar ve güzel fotoğraflarla ayrılmalarına imkan veriyor.

Kelebek Parkı içerisinde toplam 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür 65 çeşitle birlikte 400 bin çiçeğin yer aldığı bahçe kendine özgü konsepti ile dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk kez bu konsepte yapılan bahçede özel mevsim çiçeklerinin yanı sıra Selçuklu Motifinden takılar, yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor. Bahçe bu yıl çiçeğin yanı sıra tavus kuşu, sülün, süs tavuğu ve güvercin gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Çiçek bahçesi fotoğraf yarışması başlıyor

Konyalıların ve fotoğraf tutkunlarının Selçuklu Çiçek Bahçesi’ne olan ilgisine duyarsız kalmayan Selçuklu Belediyesi Türkiye genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılacağı fotoğraf yarışması düzenliyor. 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışma için bahçe içinde çekilen fotoğrafların @selcuklucicekbahcesi Instagram hesabına gönderilerek başvuru yapılması gerekiyor. Yarışmanın kazananları 5 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek. Yapılan yarışma sonucunda 1., 2. ve 3. olan yarışmacılara profesyonel fotoğraf makinesi, 4.-10. yarışmacılara şipşak fotoğraf makinesi, 11.-100. yarışmacılara saksı seti verilecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram dönemi ile birlikte kapılarını ziyaretçilerine açan bahçenin yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadığına dikkat çekerek, Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri bahçede yer alan görsel güzelliği görmeye davet etti.

“Tüm vatandaşlarımızı Çiçek Bahçesi’nin güzelliklerini görmeye davet ediyorum”

Selçuklu Belediyesi Çiçek Bahçesi’nin yeni konsepti ile bu yaz döneminde de yoğun ilgi görmeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Burası özel olarak tasarladığımız ve her yıl ziyaretçilerimizi yeniliklerle buluşturduğumuz bir alan. Mekanların içerisinde dolaşmak insana huzur veriyor ve rengarenk çiçekler arasında enfes kokular içerisinde misafirlerimiz güzel hatıralar biriktiriyorlar. Aynı zamanda fotoğraf tutkunları için bahçemizin her köşesi ayrı bir görsellik oluşturuyor. Selçuklu Belediyesi olarak fotoğraf tutkunları için de bir yarışma düzenliyoruz. Bahçenin enfes güzelliği inşallah fotoğraf karelerine de yansıyacak. Bu vesile ile tüm Konyalı hemşerilerimizi ve Konya dışından gelen misafirimizi bu renk cümbüşünü görmek için Çiçek Bahçemize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Çiçek Bahçesi pazartesi günü hariç haftanın 6 günü sabah 9’dan akşam 20’ye kadar ziyaret edilebiliyor.