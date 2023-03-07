2022 yılında Konya’yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları, Selçuklu Belediyesi Meclisi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

2022 yılında Konya’yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları, Selçuklu Belediyesi Meclisi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2022 yılına damga vurdu. 2 Dünya şampiyonluğu, 1 Dünya üçüncülüğü, 3 Avrupa şampiyonluğu, 1 İslam Oyunları üçüncülüğü ve çok sayıda Balkan ve Türkiye Şampiyonluklarına imza atan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Selçuklu Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi. Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, Antrenörler, Sporcular ve aileleri katıldı. 20 branşta 15 bin 488 lisanslı ve 213 Milli sporcusuyla Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2022 yılında 10 branşta katıldığı Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda toplam 74 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Tekvando, Güreş, Judo, Kick Boks, Wushu Kung-Fu, Karate, Masa Tenisi, Bisiklet, Satranç Halter, branşlarında müsabakalara katılan 66 sporcu, 37 altın, 19 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak toplamda 74 madalyayı Selçuklu’ya kazandırdı.

“Sportif başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz”

Sportif faaliyetler anlamında kulübü olarak 2022 yılını oldukça verimli geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, “Sözlerime başlamadan önce depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak’tan milletimize böyle bir acı tekrar yaşatmamasını niyaz ediyorum. Bugün burada 2022 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etmiş olan 10 farklı branşta 66 sporcumuza ve onları yetiştiren antrenörlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. 2022 yılı kulüp faaliyetlerimiz açısından son derece verimli geçti. Sportif başarılara tabii ki önem veriyoruz. Ancak bu başarıları elde ettiğimiz yarışmacı gruplarımızı altyapı desteği sağlayan spor okullarımızda bizim için son derece büyük önem arz ediyor. 2022 yılı içerisinde yaz döneminde 12 bin, kış döneminde 6 bin olmak üzere toplam 18 bin sporcumuza eğitim verdik. Tabii hızlıca söyleyip geçiyoruz bu rakamı ama bu gerçekten çok büyük bir rakam. Düşündüğümüzde Türkiye’deki birçok ilçenin nüfusundan daha fazla sayıda bir sporcuya hizmet veriyoruz. Ayrıca bu sporcuların yüzde otuz beşlik bir bölümü de servis imkanımızdan faydalanıyor. Bu büyük başarıyı elde etmemizde emeği geçen başta yönetim kurulunda birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma ve tüm Selçuklu Belediye Spor Kulübü görevlilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki teşekkürün en büyüğünü Her zaman bizim yanımızda olan ve her konuda bize destek veren Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya etmek istiyorum. İnanıyorum ki cumhuriyetin 100. yılını idrak ettiğimiz bu yılda da bu başarılar artarak devam edecek ve 2024 yılında Fransa’da düzenlenecek olan olimpiyat alımlarında sporcularımız kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler” şeklinde konuştu.

“Sporcularımızın emekleri daha büyük başarıları da beraberinde getirecektir”

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün başarılarının daha da katlanarak devam edeceğine inancının tam olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hem şehrimizin hem de ülkemizin gururusunuz. Milli sporcu olarak hem yurt içinde hem yurt dışında müsabakalarda çok üstün başarılar elde ettiniz. Hepinizi kutluyorum. İnşallah 2023 ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarıları hep birlikte elde etmiş olacağız. Tabi burada büyük emekler ve büyük gayretler var. Başta spor kulübümüz olmak üzere kulüp başkanımız, yönetimde bulunan arkadaşlarımız, spor müdürlüğümüz ve müdürlüğümüzün çok değerli çalışanları, onların çok büyük emekleri, öz verili çalışmaları var. Aynı şekilde antrenörlerimiz yıllarca çocuklarımız için emek verdiler, çaba sarf ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birlikte aileleri de aynı şekilde bu gururun bir parçası. Onlar da gece gündüz demeden çocuklarına destek oldular. Onların okullarıyla birlikte bu çalışmalara, bu müsabakalara katılmaları için fedakarlık yaptılar. Bütün ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyemizin ve spor kulübümüzün gururu olarak çocuklarımıza bundan sonra da üstün başarılar diliyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah’a emanet diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediye Meclisi tarafından altınla ödüllendirilen başarılı sporculara ödüllerini Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve meclis üyeleri takdim etti.