Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ilk taksiti için ödeme süresi 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimi sona ereceği hatırlatıldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından, vergi mükelleflerinin ödemelerini 08:00-17:00 saatleri arasında Emlak Servisinden veya e-belediyecilik uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabileceği belirtildi. Selçuklu Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2023 yılı ödemelerinin 31 Mayıs Çarşamba günü sona ereceğini bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor. Vergi borcu olan mükelleflerin 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, içerisinde yer alan veznelere nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. Türkiye’nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapabileceği gibi e-belediyecilik uygulaması çerçevesinde internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilecekler” denildi.

ATM ve internetten vergi ödeme kolaylığı

Vergi ödemeleri için ATM ve İnternet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ATM’lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde mükellefler anlaşmalı bankalardan Ziraat Combo kredi kartlarına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yaparak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkanından faydalanabilecek. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilen açıklamada mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak. Ayrıca 7440 sayılı kanun çerçevesinde vergi borcu yapılandırma işlemleri de Mayıs sonuna kadar devam edecek.