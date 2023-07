Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi spor ve eğitim camiasına 2 önemli yatırım daha kazandırıyor. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile imza protokolü gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi, Konya Spor Lisesi ve Fen Lisesi’ne kapalı spor salonu ve suni çim saha yapımı işi için ilk adımı attı.

Selçuklu’da yaşam standartlarını en üst seviyede tutmak için alt yapı hizmetlerinin yanı sıra diğer alanlarda da önemli çalışmalar yürüten Selçuklu Belediyesi eğitim ve spora önemli destek sağlayacak bir protokole daha imza attı. Selçuklu Belediyesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle Konya Spor Lisesi ve Fen Lisesi, kapalı spor salonu ve açık suni çim sahaya kavuşacak. Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan imza protokolüne Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar katıldı.

“Merhum Ahmet Çalık’ın adını salonumuzda yaşatacağız”

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki, sosyal, kültürel, belediyecilik faaliyetlerinin yanında ilkokuldan üniversiteye kadar her eğitim düzeyinde ve her yaştan öğrencinin faydalanabileceği projeler üretmeye, tesisler inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugüne kadar birçok okulumuza, spor salonu, sentetik çim saha ve farklı alanlarda sosyal ve kültürel tesisler kazandırdık. Son olarak da Kemal Akpınar İmam Hatip Ortaokulu, Saraybosna Anadolu Lisesi, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ne Konyalı şehitlerimiz Hacı Osman Ayyıldız, Resul Coşkun Mustafa Özata ve Battal Yıldız’ın isimlerini verdiğimiz spor salonlarımızı kazandırmıştık. Bugün ise Konya Spor Lisesi ve Selçuklu Fen Liseleri’mize kazandıracağımız kapalı spor salonu ve açık suni çim saha projemizin protokolünü imzalayacağız. Her 2 okulumuzun da spor salonu, ihtiyacı vardı. Fen lisemizde ayrıca bir de sentetik çim saha ihtiyacı vardı. Selçuklu Belediyesi olarak iki okulumuzda da gayet modern öğrencilerimizin spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak birer spor salonu ve yine fen lisemize bu spor salonunun yanında bir de suni çim sahayı inşallah hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Konya Spor Lisesi’nde yapacağımız spor salonunun ismini daha önce ifade ettiğimiz gibi Ahmet Çalık Spor Salonu olacak şekilde planlıyoruz. Ahmet Çalık efendiliğiyle, karakteriyle örnek bir kişilikti. İsmini hatıralarını böylelikle inşallah Selçuklu’muzda yaşatmış olacağız. Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına, ailesine, camiaya baş sağlığı diliyorum. Ümit ediyorum ki her 2 okulumuzdaki spor salonlarımızdan ve futbol sahamızdan nice yetenekli sporcular da çıkacak. Selçuklu’muzu her anlamda başarıyla inşallah temsil edecekler” dedi.

“Spora olan yatırımlarımız devam edecek”

Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar eğitime spor ve sporcuya olan desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerinin altını çizen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Bundan sonra da inşallah bu desteklerimizi devam edeceğiz. Selçuklu olarak sporun merkezi olduğumuzu her platformda söylüyoruz. Bu konuda oldukça iddialıyız. Konya’da sporun gelişmesi için daha fazla gencimizin daha fazla insanımızın spor yapması için gayret gösteriyoruz. Yine spor kulübümüz 213’ü milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcu sayısıyla da Türkiye’de en büyük ve en önemli amatör spor kulüpleri arasında yer alıyor. Bunun yanında spor okullarımızda 13 branşta 13 bin 660 öğrencimize de eğitimler veriyoruz. Yeni Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezi’mizle birlikte spor alanında tesis sayımızı ve fiziki imkanlarımızla çok büyük ölçüde inşallah geliştirmiş olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak amacımız Selçuklu’muzdan olimpiyat şampiyonlarını çıkarmak. Konyaspor Lisesi ve Selçuklu Fen Liseleri’mize kazandırdığımız spor salonu ve açık suni çim saha projelerimizin öğrencilerimize ve Selçuklu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik de, “Bugüne kadar hem kamu kurumlarımıza hem de belediyelerimizle birlikte hazine arazilerimizin kamu hizmetine sunulması konusunda her türlü desteği sağladık. Bu kapalı spor salonunun ve suni çim sahanın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’da örnek belediyecilik faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getiren Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, “Hem Konya Spor Lisemize hem de Selçuklu Fen Lisemize yapacağımız bu spor tesislerinin ben hayırlı olmasını diliyorum. Konya belediyeciliği gerçekten Türkiye’ye örnek bir belediyecilik örneği gösteriyor. Selçuklu Belediyemiz de birçok okul, yine okullarımızın bahçelerine birçok tesis, yine bahçelerinde bakım onarımla her anlamda bizlere destek oluyorlar. Bunun dışında yürüttüğümüz çalışmalarda yine bize destek oluyorlar. Tabii bu destekler Konya’da eğitim öğretim faaliyetlerinin çok daha ilerilere gitmesine vesile oluyor. Ben bu yatırımların ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okullara kazandırılacak olan kapalı spor salonları ve suni çim sahaların protokol imzaları atıldı.