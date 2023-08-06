Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geçtiğimiz yaz dönemine damga vuran ve mahalle kültürünün gelişmesine katkı sağlayan “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği Yazır Mahallesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yaz mahalle buluşmaları ile özlenen mahalle kültürüne katkı sağlayan Selçuklu Belediyesi dolu dolu yaz etkinliklerine imza atmıştı. “Mahallemde Şenlik Var” temasıyla Yazır Mahallesinde gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri ve çocuklar doya doya eğlendi. Yazır Kapalı Pazar Yeri Otoparkı alanında gerçekleşen etkinlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

“Çocuklarımızın gözündeki mutluluğu görmek her şeye değer”

Etkinlik alanında katılımcılara seslenen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocukların mutluluğu için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız için her zaman üzerimize düşen neyse bunu en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Uzunca bir okul dönemini bitirdiniz. Yaz tatiline girdiniz, karnelerinizi aldınız, yaz tatilinde eğlenmek, oynamak, hoşça vakit geçirmek sizin hakkınız. Bunun için biz de Selçuklu Belediyesi olarak hem mahallelerimizde programlar düzenliyoruz. Hem de Seyir Tepemizde uçurtma şenlikleri düzenliyoruz. Önceki haftalarda Seyir Tepesinde ilk uçurtma şenliğimizi düzenlemiştik. Çok yoğun bir ilgi vardı ve çocuklarımız, aileleriyle birlikte orada çok güzel vakitler geçirdiler. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar Seyir Tepesi’nde bu güzel uçurtma şenliğinin ikincisini düzenleyeceğiz. Mahalle şenliklerimizin ilkini de burada Yazır Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Tabii hava sıcak, hava sıcak olduğu için belki çocuklarımız biraz yoruluyor olabilirler ama onlar için akşam da burada programımız devam edecek. Akşam güzel bir konser programını burada sanatçımız icra edecek. Bütün gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerini akşam konser programına da buraya bekliyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz çocuklarımızın eğlenirken kendilerini keşfedebilmelerini sağlamak”

Çocukları eğlendirirken sadece onların hoşça vakit geçirmelerini değil aynı zamanda kendilerini keşfetmelerini sağlayacak ortamlar sunmak olduğunun altını çizen Başkan Pekyatırmacı, “Bizim, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte organize ettiğimiz okul dışı öğrenme ortamlarında bulunan atölyelerimizi buraya mahalle şenliklerimizin bulunduğu alana taşıyoruz. Burada resimden çiniye seramiğe, ahşaba, kağıt katlamaya varıncaya kadar farklı atölyelerde çocuklarımız aslında kendilerini de keşfetmiş oluyorlar. Onların ilgi, alaka, yetenekleri doğrultusunda kendilerini tanımaları, kendilerini keşfetmeleri ve bu konuda kendilerini yetiştirmeleri de hedeflerimizden bir tanesi. O yüzden burada istiyoruz ki çocuklarımız hem eğlensinler, hem hoşça vakit geçirsinler, ebeveynleriyle, aileleriyle birlikte olsunlar. Ama bir taraftan da atölyelerimizde ilgi alanlarına giren konularda faaliyetler yapsınlar ve sonrası için de kendilerine güzel uğraşlar edinsinler istiyoruz. Ben bütün ailelerimize teşekkür ediyorum. Burada çocuklarıyla birlikte oldukları için, onlara ilgi gösterdikleri için burada organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sıcakta özverili bir şekilde burada görevlerini devam ettiriyorlar. Tekrar ediyorum çocuklarımız, her şeyimiz, onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımız için her alanda faaliyet göstermeye ve onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından sahnede çocuklara hediye veren Başkan Pekyatırmacı alanı gezerek çocuklarla etkinliklere katıldı. Oldukça yoğun ilgiyle karşılanan ve onlarca etkinlikle çocukların eğlenceye doyduğu şenlikte interaktif, dijital ve şişme oyun grupları, animatör gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenim ortamlarında eğitim verilen atölyelerin workshop uygulamaları, eğitmenlerin eşliğinde çocuklarla buluştu. Yazır Mahallesi’nde gerçekleşen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği Halk müziği sanatçısı Teoman Oral’ın sahne aldığı konserle sona erdi.