Selçuklu Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri final sınavlarına çalışan üniversite öğrencilerini unutmadı. “Anne Eli Değmiş Gibi” projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza atan kadın ve gençlik meclisi üyeleri Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, Selçuk Üniversitesi Erol Güngör Kütüphanesi, Selçuk Üniversitesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesisi ve Konya Teknik Üniversitesinde final sınavlarına çalışan öğrencilere sabah çorba; akşam ise muz, börek ve cupkek ikramında bulundu. Meclis üyesi gönüllüler ikram içeriğinde öğrencilere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın "Ülkemizin aydınlık geleceğini temsil eden sevgili genç kardeşim" başlığıyla “hayalini kurduğun gelecek için atmış olduğun adımların seni güzel bir geleceğe ulaştırmasını temenni ediyor, seni Allaha emanet ediyor, final sınavlarında başarılar diliyorum” notunu paylaştı.

“Amacımız her bir öğrencimizi evinde gibi hissettirmek”

Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi üyelerine yaptıkları anlamlı etkinlik nedeniyle teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da üniversite gençliğine her zaman destek veriyor, her fırsatta onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu noktada kadın ve gençlik meclisi üyelerimiz yıl boyunca gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel faaliyetlerle önemli konulara parmak basmaya ve ses getirmeye devam ederken sınav dönemleri için de özel etkinlikle üniversiteli kardeşlerimizin gönüllerinde taht kuruyorlar. Selçuklu’da üniversiteli öğrencilerimizle güçlü bir bağımız var. Onlarla Selçuklu’nun güzelliklerini paylaşıyor, her ortamda destek olarak aile sıcaklığını hissettirmek için çalışıyoruz. “Anne Eli Değmiş Gibi” projesi de bunlar için de anlamlı bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.