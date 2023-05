Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından üreticiliği desteklemek adına Eğribayat Mahallesinde başlatılan “Arılı Kovan Desteği” projesi tamamlanarak üreticilere kovan ve arı desteği sağlandı.

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi, üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla pilot bölge olarak seçilen Eğribayat Mahallesinde başlatılan “Arılı Kovan Desteği” projesi tamamlandı. Halk Eğitim Merkezi ile koordineli olarak gerçekleştirilen arı yetiştiriciliği eğitimlerini tamamlayan 32 kursiyere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop tarafından belgeleri takdim edildi. Proje ile birlikte sertifika almaya hak kazanan mahalle sakinlerine Selçuklu Belediyesi tarafından yüzde 50 hibe ile 112 adet arı kovanı ve ayrıca arı desteği sağlanmış oldu.

“Eğribayat Türkiye’nin en güzel balını üretecek”

Selçuklu Belediyesinin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kalkınmasını arttırmaya yönelik Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Müdürlüğümüzü kurduğumuz günden itibaren dış mahallelerimizde tarıma dayalı hayvancılığa dayalı neler yapabiliriz? Üretimi nasıl arttırabiliriz? Ürün çeşitliliğini nasıl arttırabiliriz? Gençlerimizi, kırsal mahallelerimizde daha fazla nasıl tutabiliriz? Kırsaldaki hayatı nasıl zenginleştirebiliriz ve ülke ekonomisine, şehrimizin ekonomisine nasıl daha çok katkı sağlayabiliriz diye sürekli bir araştırma içerisindeyiz. Bununla ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz hakikaten çok teknik, detaylı ve verimli bir çalışmayı tamamladı. Bunun sonrasında da muhtarlarımızla birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantı neticesinde de tek tek mahallelerimizde hayvansal ve tarımsal üreticilerle ilgili mevcut durumları tespit ettik. Neler yapılabileceğini öngördük ve bu öngörü doğrultusunda da çalışmalarımıza başladık. İnşallah bugün bu çalışmaların ilk meyvesini alıyoruz. Burada daha önce aracılıkla ilgili bir geçmişin bir kültürün olduğunda öğretmiştik. İnşallah bu kültürü de burada en güzel şekilde hep birlikte yaşatacağız. İnşallah Konya’nın değil, Türkiye’nin en değerli balını, en güzel balını Eğribayatta üreteceğiz. Ben buna inanıyorum. Öncelikle katılımın çok yüksek olmasından dolayı mutluyum. 32 kursiyerimiz burada Halk Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle eğitimlerini aldılar ve bugün artık 112 adet arı kovanımızı biz üreticilerimize teslim edeceğiz. Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla ve yüzde 50 hibe desteğiyle bu kovanlar sahiplerine teslim edilecek ve aracılıkla ilgili faaliyet, üretim faaliyeti Eğribayatımızda başlamış olacak. Bu bir başlangıç. Bu başlangıcı en iyi şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Buradaki üretimin en güzel şekilde yapılmasını ve neticelerini de en iyi şekilde elde edilmesini arzu ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu başlangıçtan sonra buradaki üretimi gördüğü zaman bütün Eğribayatlı hemşerilerimiz arıcılık ve bal üreticiliği yönünde bizden talepte bulunacaklar. Sadece Eğribayatta değil bütün mahallelerimizde biz arıcılığın geliştirilmesini, bal üretiminin yapılmasını ve en kaliteli balların şehrimizde üretilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada yoğun bir talep geleceğinde şimdiden düşünüyorum” dedi.

“Üreticilerimizin her zaman yanında yer alacağız”

Kırsal mahallelerde üretimin artmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Kırsal mahallelerimizde şu ana kadar yapılmış pek çok faaliyetler var. Selçuklu Belediyesi olarak biz ilk defa böyle bir destek çalışmasını yürütüyoruz. Bu konuda iddialıyız. Toprağımıza sahip çıkmamız, toprağımızı en iyi şekilde, en verimli şekilde değerlendirmemiz, havamızı, suyumuzu, bitkilerimizi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çok zengin bir ülkeyiz, ve şehrimizdeki bütün doğal varlıklarımızı bizim katma değerli bir ürüne dönüştürme imkanımız var. Bu noktada da ben hemşerilerimizin, gençlerimizin, hanımlarımızın çok hevesli olduklarını görüyorum. Üretim alanında istihdama katkı sağlama anlamında, kırsal mahallelerimizde hangi proje gelirse biz her zaman Selçuklu Belediyesi olarak bunun arkasında olacağız. Tarımsal anlamda da hayvancılık alanında da üretime dayalı yapılabilecek ne varsa, hangi tür çalışma varsa bunlarla ilgili sizden gelecek her türlü teklife açığız. Yeter ki üretelim. Bizim insanımız üretsin. İnsanımız kazansın ve topraklarımızı boş bırakmayalım. Bu manada ben tekrar buradan bir çağrıda bulunmuş olayım. Hem Eğribayat Mahallemize hem de Selçuklumuzda bulunan bütün dış mahallelerimize tekrar bu çağrımı buradan yenilemiş oluyorum. Burada bulunan kursiyerlerimize katılımları ve projeye ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Tabii projenin yürütülmesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çok büyük emekleri var. Başta başkan yardımcımız Mehmet İnançlı olmak üzere tüm görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Müdürlüğümüz buradaki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında çok önemli bir çabayı sarf ettiler. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. İlçe Tarım Müdürümüz bu konularda her daim yapılan çalışmaların destekçisi ilçe tarım müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum ve tabii ki muhtarımız bu konularda her daim hem üreticimizin hem de buradaki hemşehrilerimizn yanında. Muhtarımıza da çalışmalara sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kaymakamımız bizim bütün çalışmalarımızda sadece kırsalda değil merkezlere yaptığımız bütün çalışmalarımız da her zaman bizim destekçimiz. Bizimle birlikte oluyor ve bizim önümüzü açıyor. Bu yüzden Kaymakam Bey’e de özellikle hem burada olduğu için hem de diğer çalışmalarımızda bizi desteklediği için özellikle teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlı olmasını diliyor, üreticilerimize de bol kazançlı, hayırlı, bereketli üretimler temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Selçuklu Belediyemiz güzel bir inisiyatif kullandı”

Selçuklu Belediyesine kırsal kalkınmanın arttırılması noktasında sağladığı katkı nedeniyle teşekkür eden Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Belediyemiz bundan birkaç ay önce mahalle muhtarlarımızın katılımıyla Kongre Merkezimizde güzel bir etkinliğe imza atmış, kırsala sağlanabilecek katkılar ve üretim teşvikleri ele alınmıştı. Eğribayat Mahallemizden de bu toplantıda arıcılık konusundaki özellikleriyle söz edilmişti. Toplantının birkaç ay sonrasında artık bugün hem kurs tamamlanmış oldu hem de kovanlarımızın dağıtılması noktasına gelmiş bulunuyoruz. Tabi biz Anadoluyuz, toprağız. Üretmeyi severiz. İşimiz, gücümüz toprak. Eskilerden kalan bizlere çok güzel bir söz var. Bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun der büyüklerimiz. Gayet güzel bir söz. Biz de bu minval üzerine kırsal üretimi teşvik etmek durumundayız. Tabii kentlerimizde kentsel üretim yapılır. Sanayi mamulü üretilir. Ama milyonlarca insan olarak ekmek ihtiyacı, et ihtiyacı, sebze meyve ihtiyacı, bal ihtiyacı bunlar da hep kırsal kökenli üretim tarzları. Bugün artık kırsal üretimini de teşvik etme noktasında devlet olarak çok güzel noktalardayız. Selçuklu Belediyemizde çok güzel bir insiyatif kullandı. Bugün kovanları size takdim ediyoruz. Ben hem belediyemize hem belediye başkanımıza sayın Ahmet Pekyatırmacı beyefendiye hem de bu kurlarda size ders veren değerli hocalarımıza, mahalle muhtarımız Ertan beye ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki arıcılık faaliyetlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Eğribayat Muhtarı Ertan Nazik de, Selçuklu Belediyesi’ne arıcılığı teşvik noktasında verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından proje çerçevesinde eğitim alan kursiyerler protokolün elinden belgelerini aldı. Katılım belgelerinin takdim edildiği program, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. Eğribayat Mahallesi Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Tarım Müdürü Tahir Külahcı, Selçuklu Halk Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kök, Eğribayat Mahalle Muhtarı Ertan Nazik ve kursiyerler katıldı.