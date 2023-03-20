Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi depremin olduğu ilk günlerden bu yana deprem bölgesinde özveri ile çalışan personeline teşekkür programı düzenledi. Programda her bir personele teşekkür belgesi takdim edildi.

Tüm Türkiye’nin ilk günlerinden itibaren seferber olduğu Kahramanmaraş merkezli depremde Selçuklu Belediyesinde tüm imkan ve personeliyle seferber oldu. Selçuklu Belediyesi bu çerçevede afet bölgesinde özveri ile çalışan belediye personeli için teşekkür programı düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve deprem bölgesinde görev alan belediye personeli katıldı.

“Bin yılın felaketini yaşadık”

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin ülkemizin yüzyılda değil, belki bin yılda bir yaşayabileceği bir felaket olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Daha önce de farklı bölgelerimizde farklı illerimizde deprem felaketlerine şahit olduk. Daha önce Gölcük depreminde de Elazığ depreminde de farklı bölgelerimizde yaşanan depremlerde de deprem bölgelerini ziyaret ettik. Buralarda yaşanan süreçleri takip ettik. Ama böylesi bir felaketi, böylesi bir depremi daha önce yaşamadık. Gittiğimiz zaman oradaki şahit olduğumuz durumlar depremin büyüklüğü, ölçeği, depremin etkilediği alanın büyüklüğü, şehirlerin durumu. Bunları sizler de gördünüz ve bu bölgelerde çalıştınız, bu bölgelerdeki duruma şahit oldunuz. Bu deprem felaketinin neticeleriyle ilgili çok şeyden bahsetmek mümkün. Zeminin kötülüğünden, binaların yapım şartlarının iyi olmadığından, belki denetimlerin yeterince yapılmamış olmasından da bahsedebiliriz. İnsan faktöründen, yapım esnasında dikkat edilmesi gereken ama belki dikkat edilmeyen küçük detayların olduğundan da bahsedebiliriz. Fakat şunu da bilmeliyiz ki bu depremin şiddeti, ölçeği bu zamana kadar yaşanmadı. Gittiğimiz yerlerde gördük, yollar adeta kağıt gibi parçalanmıştı. Araziler dev yarıklarla, dev çukurlarla dolmuştu. Yıkılan binaları gördük. Yıkılan binaların içerisinde hurda haline gelmiş araçları gördük. O araçlar, o binaların önünde park edilmiş vaziyetteydi ama deprem şiddetiyle, depremin büyüklüğüyle ve etkisiyle beraber binaların enkazlarının altında bir hurda yığınına dönmüş vaziyettelerdi. Tabii bu felaketin büyüklüğünü, oradaki manzara ortaya koyuyor. Orada bu afeti yaşayan insanlar adeta bir mahşer gününü yaşadıklarını ifade ediyorlar. Depremin büyüklüğünü ve şiddetini de göz ardı etmek mümkün değil” dedi.

“Konya üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdi”

Deprem sonrası millet devlet dayanışmasının en güzel örneklerinin sergilendiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Böyle büyük bir afeti yaşayan bir ülkenin bir milletin toparlanması da kolay değil. Ama biz bu kadar büyük bir afet olmasına, bu kadar büyük ölçekte bir etki alanının bulunmasına rağmen devlet olarak da, millet olarak birlik, beraberliğimizi, gücümüzü gösterdik ve ilk günden, ilk dakikalardan itibaren bütün deprem bölgesinde, bütün şehirlerimizde, bütün ilçelerimizde adeta bir seferberlik halinde depremzede vatandaşlarımızın, depremden etkilenen şehirlerimizin, ilçelerimizin yardımına koştuk. İlk günden, ilk dakikadan itibaren birlik, beraberlik içerisinde hem enkazların altında bulunan yaralılarımızı çıkartmak için arama kurtarma faaliyetlerinde birlikte olduk hem de oradaki depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti, çabası içerisinde olduk. Bu büyük bir imtihan. Bu sadece deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın imtihanı değil. Bu aslında hepimizin imtihanı. Bu Türk milletinin imtihanı, bütün toplumumuzun imtihanı. Bu imtihanı hep birlikte yaşıyoruz. Hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ben inanıyorum bu zorlu imtihanda Konya üzerine düşeni layıkıyla yaptı, yerine getirdi ve yapmaya da devam ediyor. Biz de ilk dakikadan itibaren büyükşehir belediyemizin Afet Koordinasyon Merkezinde hem depremle ilgili bilgileri alma noktasında hem de organizasyonu gerçekleştirme noktasında başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu deprem afetine karşı ne yapmamız, nasıl hareket etmemiz gerekir? Hangi organizasyonu hangi planlamayı yapmamız gerekir? Bununla ilgili hızlı bir şekilde hem bilgi almaya hem de koordinasyon yapmaya çalıştık. Hepinizin malumu olduğu üzere depremle birlikte aslında hava şartlarının da en zorlu olduğu bir günü yaşıyorduk. Bütün ülkede Türkiye’mizin tamamında hava şartlarının en olumsuz olduğu bir gündü deprem günü. Bütün olumsuzluklara rağmen bütün ekiplerimizi, bütün ekipmanlarımızı seferber ederek hemen ilk dakikadan itibaren deprem bölgesine, hareket noktasında hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimizi yola çıkardık” diye konuştu.

“Personelimiz çalışmalarıyla Hatay’da destan yazdı”

Belediye personelinin deprem bölgesinde görev almak için gönüllükte birbiri ile yarıştığını belirten Başkan Pekyatırmacı, “O gün zor bir gündü. İlk gün zordu. Biz daha önce AFAD programında belli eğitimleri almış, belli tecrübeler edinmiş arkadaşlarımızı ilk etapta harekete geçirme istedik. Ama tabii orada durumu bilmediğimiz için daha çok sayıda personelimizin oraya gitmesi gerekiyordu. Bu manada gönüllü olabilecek arkadaşlarımızın da bu ekibe dahil olmasını arzu ettik ve biz deprem bölgesine gitmek için kim var diye sorduğumuz zaman hemen ilk saatlerde yaklaşık 100 arkadaşımız gönüllü olduklarını ifade ettiler ve 2 otobüs olarak deprem bölgesine ilk ekibimizi gönderdik. Ben bu ilk dakikalardaki saatlerde gönüllü olan arkadaşlarımızın hepsine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir bilinmeze doğru, karşımızda ne olduğunu bilmeden, neyle karşılaşacağımızı bilmeden bütün olumsuz şartlara rağmen onlar fedakarca orada yer almayı, orada görev almayı istediler ve ilk gün 100’ün üzerinde arkadaşımızı deprem bölgesine gönderdik. Gider gitmez de orada hem arama kurtarma faaliyetleri noktasında hem de yardım faaliyetlerinin ulaştırılması ve düzenli bir şekilde dağıtılması noktasında çok büyük görevleri üstlendiniz. Tabii Konya olarak sadece deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarla değil, Konya’mızda deprem bölgesine gidecek yardım organizasyonunun yapılması, bununla ilgili çalışmaların yürütülmesi ve buradaki yardım malzemelerinin tasnifi, araçlara yüklenmesi, oraya ulaştırılması konusunda da yine aynı şekilde orada olduğu gibi burada da çok büyük bir çaba çok büyük bir gayret vardı. Burada hem kendi personelimiz hem görüldüğü gençlerimiz, gönüllü bayanlarımız, gönüllü vatandaşlarımızla birlikte adeta bir seferberlik halinde herkes işin bir ucundan tutma, bir şekilde oraya faydalı olmak derdindeydi. Konya bu noktada büyüklüğünü gösterdi ve deprem bölgesinde de Konya’daki çalışmalarda da adeta destan yazdı. Ben buradan bütün Konyalı hemşehrilerime de teşekkür etmek istiyorum. Konya her zaman öncü olmuştur. Konya her zaman birlik beraberliğin merkezi olmuştur. Zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğimizi, güçlü bir şekilde hareket edebildiğimizi bu deprem afetinde de göstermiş olduk. Bütün Konya olarak seferber olduk ve bize görev alanı olarak verilen Hatay ve Antakya merkez ilçemizde ilk günlerinden itibaren bütün çalışmaları arama kurtarmadan tutun Yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, buradaki temizlik faaliyetlerini yürütülmesi, enkazların kaldırılması ve diğer faaliyetlerde de yardımcı olma noktasında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Tabii burada çok büyük bir yıkım var. Süreç devam ediyor. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte artık şehirlerimiz yeniden inşası oradaki hem ticaretin hem ikame şartlarının hem de sosyal hayatın yeniden ayağa kaldırılması noktasında yine bizim üzerimize düşen görev neyse bunları yapmanın çabası gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

“Depremzede kardeşlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz”

Konya’nın 50 bin civarında depremzedeye ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Yurtlarımızda, otellerimizde, evlerde konaklayan depremzede vatandaşlarımız var. Onların da normal hayata geçebilmeleri, psikolojilerinin biraz daha iyileşmesi, morallerinin düzelmesi için Selçuklu Belediyesi olarak farklı organizasyonları, etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Halkla İlişkiler, Kültür ve Basın Müdürlüğümüz birlikte organize olarak depremzede vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte hem değişik etkinliklere katılabilmeleri, hem eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri, hem de sosyal hayata tutunabilmeleri için onlar da farklı organizasyonları, faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Önümüzde Ramazan var. Ramazan ayı içerisinde de inşallah bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve bayramda da burada bulunan depremzede vatandaşlarımızın rahat bir şekilde, huzur içerisinde ulaşabilmeleri için biz de Selçuklu olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Allah bize bir daha böyle afetleri yaşatmasın, böyle acıları yaşatmasın” dedi.

Başkan Pekyatırmacı’nın konuşmasının ardından deprem bölgesinde görev yapan belediye personeline teşekkür belgesi verildi.