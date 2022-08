Ahlat’ta gerçekleşen Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü etkinliklerinin düzenlendiği alanda kurulan Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi oba çadırı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü sebebi ile Bitlis’in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen kutlama etkinliklerinde yer alan Selçuklu Belediyesi oba çadırı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı etkinliklerde devlet erkanı da yer aldı. Kutlamalarda Selçuklu Belediyesi’nin alanda yer alan oba çadırı birçok önemli isim tarafından ziyaret edildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çadıra gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’u ağırladı. Selçuklu Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Grup Başkanvekili Ünal’a Selçuklu Belediyesi’nin yayın hayatına kazandırdığı "Anadolu Selçuklu Çağı Taç Kapıları" eserini takdim etti. Başkan Pekyatırmacı, Malazgirt Zaferi kutlama etkinliğine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüşerek istişarelerde bulundu.

"Kadim medeniyetimizin emanetçisiyiz"

Selçuklu’nun izlerini her yerde taşıdıklarını ifade eden Ahmet Pekyatırmacı, "Anadolu’nun kapıları Sultan Alparslan tarafından Malazgirt’te açıldıktan sonra Konya 200 yıl Selçukluya başkentlik yaptı. Konya’yı temsilen Selçuklu Belediyesi olarak burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz ismini aldığımız Kadim Medeniyet Selçuklu’nun izlerini her tarafta mutlaka taşımaya özen gösteriyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu medeniyetine olan borcumuzu ödemek için her zaman gayret ediyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Okçular Vakfı’na, Cumhurbaşkanlığımıza, Ahlat Belediyemize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü kutlu olsun" dedi.