Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin tüm oturum ücretlerini karşılanacağını söyledi.

Tüm faaliyetlerinde geleceğin teminatı olan gençlere öncelik veren Selçuklu Belediyesinden öğrencileri sevindirecek bir müjde daha geldi. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin tüm ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını ifade etti. Selçuklu’da ikamet eden tüm 12. sınıf öğrencilerinin faydalanacağı YKS için başvurular 10 Nisan’da başladı. 15 Nisan’a kadar devam edecek başvuruların tüm detayları ise www.selcuklu.bel.tr adresinde yer alıyor.

“Gençlerimiz için ne yapsak az”

Gençlerle ilgili her projede her fikirde yer almayı hep öncelediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’nın en çok nüfusa sahip ilçesiyiz ve bu yoğun nüfusumuzun büyük çoğunluğunu genç nüfusumuz oluşturuyor. Bu anlamda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmak geleceğimizi imar etmek demek. Bizler yatırım planlamalarımızı yaparken çocuklarımızı ve gençlerimizi hep önceleyerek yapıyoruz. Onlar bizim geleceğimizin parlayan yıldızları ve onlar için ne yapsak az. Bu yıl YKS’ye girecek olan 12. sınıf öğrencilerimizin tüm oturum ücretlerini karşılayarak onların yanında yer almak istedik. Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu’daki liselerimizde öğrenim görerek bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine girecek tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini biz karşılayacağız. Ben tüm öğrencilerimize gelecek planlamalarında önemli bir yere sahip olan bu sınavlarında onlara muvaffakiyetler diliyorum. Gelecekleri makamlarda ülkesini, milletini düşünen sorumluluk sahibi olan bir gelecek nesil olacaklarına olan inancımız tam” Şeklinde konuştu.