Ülke genelinde kullanılmaya başlayan Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, makam aracı olarak Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin envanterine dahil oldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanlığının makam aracı olarak kullanılmaya başlanan 42 SB 110 plakalı, siyah renk TOGG’un direksiyonuna geçti ve Selçuklu’nun sembol mekanları olan Kelebekler Vadisi Parkı ve Seyir Tepesi’ni gezdi. Başkan Pekyatırmacı yol boyunca vatandaşlar ile de selamlaşırken, vatandaşlar yerli araç TOGG’a büyük ilgi gösterdi. Pekyatırmacı, TOGG’un “Oltu Siyahı” T10X modelini Selçuklu’ya kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Türkiye’nin yerli gururu TOGG Selçuklumuza çok yakıştı”

TOGG’un koltuğuna geçerek aracı test eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu yerli ve milli gururu bize yaşatan başta dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu muhteşem akıllı cihazın üretilmesinde emeği olan bakanlarımıza, iş adamlarımıza, bütün mühendislerimize, hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten muhteşem bir cihaz direksiyona geçildiği andan itibaren müthiş bir güven veriyor ve oturduğunuz yerde her şeye hakimsiniz tüm fonksiyonları ön ekranda görebiliyorsunuz sessiz bir şekilde ilerliyorsunuz ve sürüşüyle de ayrı bir güveniyor. Tasarım olarak da oldukça güzel ve tasarımıyla ilgili ödül alacağına da inanıyorum. Bundan sonra ülke olarak başlattığımız yerli üretim serüveninde Türkiye Yüzyılın’da daha iyi araçlar üreteceğiz. TOGG bizim için bir öncü bu üretimi Konya’da yapabilecek her türlü imkana sahibiz ve Konyamızın da bir otomobil üretim üssü olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Konyamızdaki iş adamlarımıza ve sanayicilerimize ben bu konuda sonuna kadar güveniyorum” dedi.

Selçuklu’nun sembol mekanlarını TOGG ile ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı ve vatandaşların TOGG hakkındaki sohbetleri de renkli anlara sahne oldu.