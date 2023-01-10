Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatanın 100. Yılı” temalı şiir, öykü ve resim yarışmasına başvurular başladı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatanın 100. Yılı” temalı şiir, öykü ve resim yarışmasına başvurular başladı.

Selçuklu Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü ve Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı münasebetiyle “Vatanın 100. Yılı” temalı şiir, öykü ve resim yarışması düzenliyor. Devletin “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda “Bilimin Yüzyılı”, “Gücün Yüzyılı”, “Üretimin Yüzyılı”, “Değerlerin Yüzyılı”, “Başarının Yüzyılı” ve “Dijitalin Yüzyılı” başlıkları üzerinden birinin seçilebileceği yarışmaya ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde başvurular yapılabilecek. Son başvuru tarihinin 03 Mart 2023 olduğu yarışma ile çocuk ve gençlerin vatanın 100. Yıl coşkusuna uygun bir eserler yazması ve resim çizme yeteneklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve duygularını aktaracakları bir paylaşım ortamı oluşturmaları amaçlanıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler sadece bir daldan bir eser ile katılım sağlayabilecekler. Selçuklu Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacıları çeşitli hediyeler ile ödüllendirecek. Yarışma sonunda tüm kategorilerde ödül almaya hak kazananlardan birinci olan eser sahibine dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca mansiyon ödülü almaya hak kazanacak katılımcılara bluetooth kulaklık, sergileme ödülü alacak 10 katılımcıya da isme özel powerbank verilecek. Yarışma ile ilgili tüm detaylar ve başvurular https://ebelediye.selcuklu.bel.tr/EYasam/KulturSanatFaaliyetleriBasvuruRehberi adresinden gerçekleştirilebiliyor.

“Türkiye Yüzyılı’na genç nesillerimizin ufku damga vuracak”

Selçuklu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve “Türkiye Yüzyılı”ndan ilham alarak bu yıl özel bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bu yılın teması ülkemizin tarih boyunca vermiş olduğu önemli bir mücadelenin taçlandığı dönüm noktası olan “Türkiye Yüzyılı”. Bizlerinde başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan insanımıza bu şuuru aşılamak ve bunu geleceğe taşımak noktasında önemli sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu manada çocuklarımızın ve gençlerimizin duygu ve düşüncelerini renklerle kağıda, kelimelerle şiire ve cümlelerle öyküye yansıtmaları amacıyla “Vatanın 100. Yılı” temalı şiir, öykü ve resim yarışması düzenliyoruz. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı’na genç nesillerimizin ufku damga vuracak. Bu vesile ile tüm çocuk ve gençlerimizi yetenek ve hayallerini ortaya koyarak bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.